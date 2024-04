Kolaborasi Brand Fashion Lokal ISSHU x I-KO di Pasar Singapura

Bisnis.com, JAKARTA - Dua brand Fashion lokal ISSHU x I-KO sukses tembus pasar Singapura.

Kolaborasi ISSHU dan I-KO, brand lokal yang dikenal dengan “Hassle Free Bags” menargetkan pangsa pasar fashionista milenial di Indonesia dan Singapura.

Batch pertama ISSHU X I-KO secara eksklusif dijual pada pameran Indonesia in SG - New Horizon of Sustainable Indonesia di Ngee Ann City/Takashimaya Shopping Center, Orchard, Singapura, pada 17-21 April 2024.

Ini merupakan kolaborasi antara KBRI Singapura, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, BNI, Sarinah, KADIN, dan Jakarta Fashion Week.

Founder ISSHU Rheza Paleva mengatakan Indonesia in SG merupakan kesempatan emas bagi ISSHU agar bisa menyapa dan mengobrol dengan para pemerhati fashion di Singapura.

"Dengan daya beli yang tinggi dan sense of fashion yang tinggi, Singapura adalah pasar yang menarik untuk ISSHU jelajahi. Terlebih I-KO adalah produk tas yang sudah memiliki tempat yang spesial di hati diaspora Indonesia dan masyarakat Singapura," ujar Rheza.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo menyambut baik kolaborasi antara ISSHU dan I-KO tersebut.

"Kolaborasi antar brand milik anak-anak muda ini akan meramaikan pasar fashion di Singapura dan turut mendorong perdagangan antara kedua negara. ISSHU juga membuktikan bahwa anak-anak muda dapat saling bekerja sama untuk menghasilkan hal positif yang bahkan diakui di luar negeri," ujarnya.

Sementara itu, Co-Founder ISSHU Indiana Argani yang akrab disapa Indi mengatakan koleksi tas I-KO x ISSHU cocok bagi kaum Milenial dan juga Gen-Z untuk digunakan sehari-hari atau ketika ingin berkumpul bersama teman-teman.

Kolaborasi ISSHU adalah kolaborasi yang terkonsep, sehingga pelanggan dapat bereksperimen untuk mix & match antar produknya.

"Salah satunya koleksi tas ISSHU X I-KO cocok dipadupadankan dengan produk ISSHU X MORAL berupa Tears Necklace salah satu koleksi terbaru juga yang sudah sempat diperlihatkan saat Fashion Show 10 Tahun Moral," ujar Indi.

