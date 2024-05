Tiket Konser Diana Krall Ludes Terjual, Harga Termahal Rp15 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi jazz pemenang Grammy Award Diana Krall kembali menyapa penggemarnya di Jakarta. Antusiasme penggemar berhasil membuat tiketnya terjual habis.

Konser bertajuk "Diana Krall Live in Jakarta" ini digelar hari ini, Sabtu (4/5/2024) di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta. Para pengunjung bisa mulai masuk ke dalam venue konser mulai dari pukul 18.00 WIB, sedangkan konser dimulai pukul 20.00 WIB.

Kembali ke Indonesia setelah enam tahun, antusiasme para penggemarnya begitu terasa, melihat tiketnya yang habis terjual, dari yang paling murah Rp850.000 sampai termahal Rp15 juta. Hal tersebut tertera di laman resmi www.dianakralljakarta.com.

Baca Juga Diana Krall Gelar Konser di Jakarta, Ini Lokasi dan Harga Tiketnya

Diana terakhir kali bertandang ke Indonesia pada gelaran Prambanan Jazz 2018 lalu. Founder Rajawali Indonesia, Anas Alimi selaku promotor berharap kehadiran Diana kembali ke Jakarta bisa mengobati kerinduan para penggemarnya.

Diana Krall adalah satu-satunya penyanyi jazz yang memiliki delapan album debut di puncak tangga lagu Billboard Jazz Albums. Hingga saat ini, album-albumnya telah meraih dua Grammy Awards, sepuluh Juno Awards dan telah memperoleh sembilan album Gold, tiga Platinum, dan tujuh album multi-Platinum.

Album "When I Look in Your Eyes" yang dirilis pada 1999 menghabiskan 52 minggu yang belum pernah terjadi sebelumnya di posisi #1 di tangga lagu Jazz Billboard dan memenangkan dua Grammy Awards, serta meraih Platinum di AS dan Kanada.

Rilisan terbarunya, "This Dream Of You", turut mendapat pujian kritis dari penggemar dan pers. Gaya musik Diana yang unik menjadikannya salah satu seniman jazz paling dikenal di zaman ini.

Perincian harga tiket konser Diana Krall Live in Jakarta

- Bronze: Rp850.000

- Silver: Rp1.500.000

- Gold: Rp3.000.000

- Platinum: Rp4.000.000

- Diamond: Rp5.500.000

- VIP: Rp15.000.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel