Jadwal Java Jazz Festival 2024, 25 Mei: Ada Mahalini, Mocca, Laufey, sampai Fariz RM

Bisnis.com, JAKARTA - Java Jazz Festival 2024 hari ke-2 akan digelar hari ini, Sabtu (25/5/2024). Hari ini akan dimeriahkan oleh musisi seperti Laufey, Mahalini, Mocca, dan The Amy Winehouse Band.

Terbagi menjadi 11 panggung berbeda, acara Java Jazz Festival 2024 hari ini akan dimulai lebih sore yaitu pada 16.30 WIB.

Pertunjukan pertama di Java Jazz Festival 2024 akan diawali oleh penampilan Ananda Badudu pada pukul 16.30 - 17.30 di panggung MLDSPOT Stage Bus.

Sementara itu, pada penampilan kedua Laufey hari ini di Java Jazz Festival 2024 akan dilaksanakan di jam dan lokasi berbeda dari pertunjukan di hari pertama.

Special Show Laufey hari ini di Java Jazz Festival 2024 akan digelar di BNI Hall pukul 20.30 - 21.45 WIB.

Berikut ini Jadwal Java Jazz Festival 2024, Sabtu (25/5/2024).

1. Demajors Stage

Baca Juga Bank BNI Beri Promo Tiket Java Jazz Festival 2024, Begini Cara Dapatnya

• Rimba (16.30-17.15)

• Skastra (18.00 - 18.45)

• Rimaraay (19.30 - 20.15)

• Good 'Ol Dream (21.00 - 21.45)

• Gusti Irwan Wibowo (22.30 - 23.15)

2. Wonderful Indonesia Stage

• Gery Gany (16.45- 17.45)

• Arumtala (18.30 - 19.30)

• Dreane (20.15 - 21.15)

• Rio Moreno Latin Combo (22.00 - 23.00)

3. Java Jazz Stage

• Eclat Story (16.45 - 17.45)

• Mahalini (18.45 - 19.45)

• Kennedy Administration (20.45 - 21.45)

• HiVi! (22.45 - 23.45)

4. MLDSPOT Stage Bus

• Ananda Badudu (16.30 - 17.30)

• The Lantis (18.30 - 19.30)

• Idgitaf (20.00 - 21. 00)

• Mocca (21.30 - 22.30)

5. Pertamina Hall

• Fusion Staff (16.45 - 17.45)

• October London (18.45 - 19.45)

• Thiago Genthil with Barry Likumahuwa (20.45 - 21.45)

• Kenny Gabriel "Glassroom Jams" (22.45 - 23.45)

6. MLD Spot Hall

• MLDJazzProject with Nadhif Basalamah, Ardhito Pramono, Fanny Soegi (18.00 - 19.00)

• Marcello Tahitoe (20.00 - 21.00)

• Scary Pockets (22.00 - 23.00)

7. All.com Hall

• Tantri and The Momons feat Maya Hasan (17.00 - 18.00)

• Aisha Retno (19.00 - 20.45)

• The Main Squeeze (21.00 - 22.00)

• Yakul (23.00 - 24.00)

8. Hall B2

• Keyon Harold Presents "Foreverland" with Elza Zulham Group feat Dira (17.45 - 18.45)

• Scatter the Atoms That Remain with Special Guest Randy Brecker (19.45 - 20.45)

• The Amy Winehouse Band (21.45 - 22.45)

9. Brava Hall

• Tony Monaco (16.45 -- 17.45)

• Gary Anthony with Ron King Big Band (18.45 - 19.45)

• Paul Brown with Ron King Big Band (20.45 - 21.45)

• Leo Amuedo with Sri Hanuraga, Kevin Yosua, Elfa Zulham (22.45 - 23.45)

10. Tehbotol Sosro Hall

• Andre Hehanussa #PestaAnakTimur (17.30 - 18.30)

• Bilal Indrajaya (19.30 - 20.30)

• Eliane Elias (21.30 - 22.30)

11. BNI Hall

• Afgan (18.30 - 19.30)

• Laufey (Special Show) (20.30 - 21.45)

• Fariz RM & Candra Darusman (22.30 - 23.30)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel