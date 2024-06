Ahmad Dhani Berhenti dari Jadi Vokalis, Triad Cari Personel Baru

Bisnis.com, JAKARTA - Ahmad Dhani mengumumkan undur diri dari grup band TRIAD, yang sebelumnya bernama The Rock Indonesia.

Informasi tersebut diumumkan oleh Ahmad Dhani melalui akun Youtubenya, dalam postingan yang berjudul Ahmad Dhani dalam berita. Kini TRIAD mengumumkan mencari vokalis baru untuk menggantikan posisi Ahmad Dhani.

TRIAD (sebelumnya The Rock) merupakan grup musik rock Indonesia yang merupakan proyek sampingan dari grup musik rock Dewa 19 dan berada di bawah manajemen Republik Cinta, seperti Dewi Dewi dan Andra and the BackBone.

"Iya lagi cari vokalis TRIAD," ungkapnya dalam konten Youtube, Jumat (7/6/2024).

Adapun Ahmad Dhani kini terpilih mengisi kursi DPR untuk periode 2024-2029. Dia juga dikenal sebagai seorang musikus, politikus, dan pengusaha.

Ahmad Dhani merupakan pendiri dan pemimpin dari grup musik Dewa 19 yang merupakan salah satu band paling terbesar sepanjang dekade 1990-an dan 2000-an.

Selain tampil sebagai kibordis dan sesekali vokalis pada grup tersebut, Dhani juga merupakan produser dan pencipta sebagian besar lagu-lagunya. Setelah sukses dengan Dewa 19, dia juga berhasil mengorbitkan banyak penyanyi dan grup musik dan merupakan pendiri dan pimpinan dari Republik Cinta Management.

