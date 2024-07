Intip Harga Tiket Pestapora 2024, dan Line Up Lengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA – Festival musik Pestapora tahun ini akan diselenggarakan pada 20–22 September 2024.

Diselenggarakan oleh Boss Creator, 2024 merupakan tahun ketiga diadakannya Pestapora. Festival selebrasi musik tiga hari ini akan dilaksanakan di Gambir Expo dan Hall D2 Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Utara.

Tiket Pestapora 2024 telah dijual sejak Oktober 2023, dengan tipe Early Bird 3 Day Pass seharga Rp450.000. Setelah itu, Presale 1 dan 2 (3 Day Pass) dijual pada harga Rp550.000.

Tiket terbaru yang dapat dibeli adalah tipe Presale 3 (3 Day Pass) dijual sejak 3 Juli 2024, dibanderol dengan harga Rp600.000, belum termasuk pajak. Tiket bisa didapatkan di Loket.com.

Dibandingkan dengan Pestapora tahun sebelumnya, tiket Early Bird dan Presale terakhir tidak mengalami perubahan.

Presale 1 hanya mengalami peningkatan sebesar Rp25.000. Berkaca pada Pestapora 2023, maka tipe tiket yang akan dijual selanjutnya adalah tiket harian atau Daily Pass, yang tahun lalu dihargai Rp200.000.

Pestapora juga menyelenggarakan pre-event bertajuk “Latihan Pestapora” di tiga kota: Solo, Malang, dan Bekasi. Pre-event ini mengundang empat musisi dari sejumlah line up Pestapora 2024.

Acara Latihan Pestapora terdekat dilaksanakan pada 26 Juli di Malang, dengan bintang tamu JKT48, BAALE, Aftershine, dan Juicy Luicy. Tiket dijual seharga Rp100.000.

Berikut line up lengkap Pestapora 2024.

ZIP

Zat Kimia

Young Lex

White Shoes & The Couples Company

White Chorus

Whisnu Santika

Vorggs

Vidi

V.O.B.

Ungu

Under The Big Bright Yellow Sun

Tulus

The Upstairs

The Sigit

The Sastro

The Rain

The Paps

The Milo

The Jansen

The Couch Club

The Cottons

The Changcuters

The Carolines

The Brandals

The Adams

Texpack

Terbujurkaku

Teenage Death Star

Teddy Adhitya

Tarawangsa

Tanat

Susilo Bambang Yudhoyono

Superman Is Dead

Sunlotus

Sukatani

Stars and Rabbit

Starducc

Ssslothhh

Spad

Sourmilk

Soulvibe

Souljah

Sore

Slank

Sipaningkah

Sigmun

Seringai

Sandikala Ensemble

Sal Priadi

rumahsakit

Rounder

Rocket Rockers

Rizky Febian

Rempit Goddess

Reality Club

Rattles

Rajah

Putu Septa & Nata Swara

Pure Wrath

Pure Saturday

Punkasila

PT Hardcoreindo

Prontaxan x Jockie Saputra

Project Pop

Precious Bloom

Piston

Pee Wee Gaskins

Peach

Parade Hujan

Pamungkas

Oomleo Berkaraoke Lagu Anak

NTRL

Nidji

NDX A.K.A.

Naura Ayu

Nadin Amizah

Nadhif Basalamah

Murphy Radio

Mother Bank

Morgensoll

Mooner

Monkey to Millionaire

Mocca

Metatesis

Melati ESP

Maudy Ayunda

Mang Senyor

Maliq & D’Essentials

Majelis Lidah Berduri

Mairakilla

Lynn Nandar Htoo

Logiclost

Littlefingers

Lavndear

Kuntari

Kotak

King Nassar

Killing Me Inside Reunion

Juicy Luicy

Judika

JKT48

Jenny

Isyana Sarasvati

Hindia

High Therapy

Heals

He3x

Hardik

Hallam Foe

Gowa

Glyph Talk

Glenn Fredly Live by The Bakuucakar

Gangsar

FSTVLST

Fresly Nikijuluw

Frau

Farrt!

Enola (ft. Angeeta Sentana & Denisa)

Endah N Rhesa

Enamore

Efek Rumah Kaca

ÉCOUTEZ Band

Ebiet G. Ade

Eastcape

Dzulfahmi

Duo Maia

Duo Anggrek

Drizzly.

Dracul

Dongker

Disharmonis

Dikta Wicaksono Project

Dhyo Haw

Dewa 19 feat. Ello

Dere

Denny Frust

Dazzle

Danilla

D’Masiv

Cubfires

Crayon Cats

Cokelat

Coconuttreez

C’mon Lennon

Braysie

Boomerang

Binal

Bin Idris

BHKT

Belatung Melarat

Baur

Batas Senja

Barasuara

Band Agak Laen

BAALE

Asylum Uniform

Asep Nayak

Ari Lasso

Ali

Aftershine

Afgan

Adhitia Sofyan. (Ilma Rayhana)