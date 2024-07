Ini Dia Deretan Tayangan Baru di Netflix Bulan Juli 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Platform OTT terkemuka, Netflix, kembali merilis beberapa tayangan untuk Bulan Juli 2024.

Tak hanya film-film originalnya saja, Netflix juga menambah koleksinya dengan berbagai film dan serial dari berbagai negara.

Dilansir dari Decider, berikut beberapa tayangan film dan serial yang mulai tayang di Netflix pada Bulan Juli 2024:

Film dan Serial Netflix Original

Beverly Hills Cop: Axel F (Dirilis 3 Juli)

Menjadi film keempat dari serial film Beverly Hills Cop, “Beverly Hills Cop: Axel F” akan meramaikan platform Netflix mulai tanggal 3 Juli 2024. Film yang disutradarai oleh Mark Molloy tersebut akan berdurasi selama 115 menit dan mengangkat genre komedi, aksi, dan kriminal. Setelah jeda 30 tahun semenjak terakhir memerankan Axel Foley, Eddie Murphy kini kembali untuk memainkan peran tersebut.

Baca Juga Jurus Netflix Garap Pasar Indonesia Cs: Pakai Strategi Squid Game

Film yang ia produseri sendiri ini bercerita tentang Axel Foley (Eddie Murphy) yang kembali ke Beverly Hills setelah kehidupan putrinya yang terasing, Jane (Taylour Paige) terancam. Kini, sang ayah dan anak itu harus bersatu sebagai tim dengan beberapa orang, seperti Detektif Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt) yang merupakan mitra baru Axel sekaligus mantan pacar Jane, serta teman lamanya, Billy Rosewood (Judge Reinhold) dan John Taggart (John Ashton). Bersama-sama, mereka akan mengungkap konspirasi yang ada dan menyelamatkan hari.

Vikings: Valhalla: Season 3 (Dirilis 11 Juli)

Masih dari film laga, Netflix kali ini merilis tayangan yang berupa serial. Mulai tanggal 11 Juli 2024, Netflix Original mengajak penonton dalam satu perjalanan terakhir dari serial ini. Setelah sebelumnya mengangkat pertempuran berdarah, pernikahan di London, dan kedatangan kru di konstantinopel pada akhir musim keduanya, musim ketiga ini sekaligus menjadi musim terakhir.

Musim ketiga ini akan bercerita tentang Harald Sigurdsson (Leo Suter) yang bercita-cita menjadi Raja Norwegia, sementara Leif Erikson (Sam Corlett) mencari Golden Land, dan Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) berusaha keras untuk menyejahterakan rakyatnya.

Baca Juga Song Kang Jalani Wajib Militer, Ini 6 Rekomendasi Film Drakornya di Netflix

Cobra Kai: Season 6, Part 1 (Dirilis 18 Juli)

Bulan Juli akan menjadi penayangan perdana musim keenam sekaligus terakhir dari Cobra Kai. Serial ini akan dibagi menjadi tiga bagian yang masing-masing terdiri dari lima episode. Musim keenam ini kembali berkisah tentang Johnny Lawrence (William Zabka), Daniel LaRusso (Ralph Macchio), dan murid-murid serta musuh mereka. Saat mengikuti turnamen karate Sekai Takai, taruhan yang diadakan semakin tinggi. Bagaimana nasib pelarian dari John Kreese (Martin Kove)? Dan apakah Cobra Kai benar-benar tidak akan pernah mati? Temukan jawabannya pada tanggal 18 Juli hanya di Netflix.

Find Me Falling (Dirilis 19 Juli)

Beralih ke film komedi romantis musikal, Netflix Original akan merilis “Find Me Falling”. Film yang disutradarai oleh Stelana Kliris ini menggandeng Harry Connick Jr. dan Agni Scott sebagai pemeran utamanya.

“Find Me Falling” akan menceritakan kisah seorang bintang rock tua, John Allman (Harry Connick Jr.) yang mengurung diri di rumah tepi tebing Pulau Siprus setelah album comeback-nya gagal total. Namun, rencana John untuk menyendiri tersebut harus gagal karena kehadiran mantan kekasihnya dan serangkaian tamu tak terduga lainnya. Film ini akan berdurasi selama 92 menit.

Baca Juga Sosok Reed Hasting, Pendiri Netflix Platform Streaming Terbesar di Dunia

Selain keempat judul tersebut, Netflix Original masih memiliki beberapa judul lain, seperti Wild Wild Punjab, The Imaginary, Skywalkers: A Love Story, Exploding Kittens, Simone Biles Rising, dan Receiver.

Film Indonesia

Tak hanya film barat saja, Netflix juga menambahkan beberapa film Indonesia ke dalam koleksinya. Meskipun didominasi oleh film horor, tetapi Netflix tetap menghadirkan film Indonesia dari berbagai genre lainnya.

1. Pemukiman Setan (Dirilis 4 Juli)

Film karya Charles Gozali ini akan membuka daftar film Indonesia yang mulai tayang di Netflix pada Bulan Juli 2024. Film berdurasi 95 menit ini akan bercerita tentang Alin (Maudy Effrosina) yang menjadi korban trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan ekonomi. Ia terpaksa bergabung dengan tiga temannya untuk merampok sebuah rumah antik. Tanpa mereka ketahui, rumah tersebut menyimpan sebuah misteri terkutuk yang akan mengancam mereka semua.

Film yang akan rilis di Netflix pada tanggal 4 Juli ini juga menghadirkan beberapa pemeran lainnya, seperti Adinda Thomas, Bhisma Mulia, Daffa Wardana, Ashira Zamita, dan masih banyak lagi.

2. Titip Surat untuk Tuhan (Dirilis 5 Juli)

Film drama dan keluarga juga turut menghiasi Netflix Indonesia. Film yang disutradarai oleh Karsono Hadi ini akan berdurasi 80 menit dan bisa disaksikan di Netflix mulai tanggal 5 Juli. Film ini akan menceritakan kisah seorang anak bernama Tulus (M. Adhiyat) yang harus menyaksikan lika-liku kehidupan keluarganya di usianya yang baru menginjak 7 tahun. Setelah saudaranya didiagnosis menderita penyakit yang mematikan, Tulus harus menyaksikan perjuangan orang tuanya membayar tagihan medis dan dikejar-kejar oleh penagih utang. Tulus pun berusaha melakukan yang terbaik yang ia bisa, dengan mengirim surat kepada Tuhan.

Film ini juga akan dibintangi oleh beberapa nama besar, seperti Marsha Timothy, Donny Damara, Verdi Sulaiman, Teuku Rifnu Wikana, dan masih banyak yang lainnya.

3. Pasutri Gaje (Dirilis 18 Juli 2024)

Reza Rahadian kembali ditandemkan dengan Bunga Citra Lestari, kali ini dalam film “Pasutri Gaje”. Film ini menceritakan kisah sepasang suami istri pegawai negeri sipil bernama Adimas (Reza Rahadian) dan Adelia (Bunga Citra Lestari) yang merasa terganggu dalam membangun hubungan asmara karena harus tinggal di rumah mertua. Ternyata, mereka menemukan banyak hal janggal yang mengganggu rumah tangga mereka.

Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini akan berdurasi 109 menit dan akan mengangkat genre romansa, komedi, dan drama. Film ini juga turut diperankan oleh beberapa aktor seperti Indro Warkop, Ira Wibowo, Arifin Putra, Andre Taulany, dan masih banyak lagi.

Selain ketiga judul tersebut, Netflix masih memiliki beberapa judul, seperti “Kuyang” yang akan tayang pada 11 Juli, “Kereta Berdarah” pada 12 Juli, “Perjalanan Pembuktian Cinta” pada 19 Juli, serta judul-judul lainnya.

Daftar dan Jadwal Tayangan Baru Netflix untuk Juli 2024

Rilis 1 Juli

* About Antoine: Season 1

* Amazing Antoine

* American Hustle

* American Psycho

* Annabelle

* Back to the Future

* Back to the Future Part II

* Back to the Future Part III

* Big Daddy

* Call Me by Your Name

* Captain Phillips

* Cloudy with a Chance of Meatballs 2

* Easy A

* Extreme Makeover: Home Edition (Batch 3)

* Jigsaw

* Lost: Seasons 1-6

* Magic Mike XXL

* Matilda

* Paw Patrol: The Movie

* Spider-Man

* Spider-Man 2

* Spider-Man 3

* Star Trek: Prodigy: Season 2

* Suits: Season 9

* The Blind Side

* The House Bunny

* The Karate Kid

* The Nun

* The Sweetest Thing

* The Wiz

* Uncle Buck

* Zombieland

Rilis 2 Juli

* Sprint

Rilis 3 Juli

* Beverly Hills Cop: Axel F

* Love Is Blind: Brazil: Season 4 (Episode baru)

* The Man with 1000 Kids (Inggris)

Rilis 4 Juli

* Barbecue Showdown: Season 3

* Rhythm + Flow France: Season 3 (Prancis)

* Pemukiman Setan (Indonesia)

Rilis 5 Juli

* Desperate Lies (Brazil)

* Goyo (Argentina)

* The Imaginary (Jepang)

* The Secret of Skinwalker Ranch: Season 3

* Titip Surat untuk Tuhan (Indonesia)

Rilis 7 Juli

* Boruto: Naruto the Movie

* Road to Ninja: Naruto the Movie

* The Last: Naruto the Movie

Rilis 8 Juli

* Bad Boys

* Bad Boys II

Rilis 9 Juli

* Hannah Berner: We Ride at Dawn

* The Boyfriend (Jepang)

Rilis 10 Juli

* Eva Lasting: Season 2 (Colombia)

* Love Is Blind: Brazil: Season 4 (Brazil)

* Receiver

* Sugar Rush: The Baking Point: Season 2 (Meksiko)

* Wild Wild Punjab (India)

Rilis 11 Juli

* Another Self: Season 2 (Turki)

* Rhythm + Flow France: Season 3 (Episode baru)

* Vanished into the Night (Italia)

* Vikings: Valhalla: Season 3

* Kuyang (Indonesia)

Rilis 12 Juli

* Blame the Game (Jerman)

* Exploding Kittens

* Lobola Man (Afrika Selatan)

* The Champion (Spanyol)

* Kereta Berdarah (Indonesia)

Rilis 15 Juli

* Midnight Sun

* Trolls Band Together

* Wonderoos

Rilis 16 Juli

* Chad Daniels: Empty Nester

* Fifty Shades Darker

* Fifty Shades Freed

* Homicide: Los Angeles

* The Boy Next Door

Rilis 17 Juli

* Simone Biles Rising

* T・P BON: Season 2 (Jepang)

* The Green Glove Gang: Season 2 (Polandia)

Rilis 18 Juli

* Cobra Kai: Season 6 Part 1

* Master of the House (Thailand)

* Rhythm + Flow France: Season 3 (Episode baru)

* Pasutri Gaje (Indonesia)

Rilis 19 Juli

* Find Me Falling

* Skywalkers: A Love Story

* Sweet Home: Season 3 (Korea Selatan)

* Too Hot to Handle: Season 6

* Perjalanan Pembuktian Cinta (Indonesia)

Rilis 21 Juli

* Rhythm + Flow France: Season 3 (Episode baru)

Rilis 23 Juli

* All American: Season 6

* Munkar (Indonesia)

Rilis 24 Juli

* Dirty Pop: The Boy Band Scam

* Love of my life (Colombia)

* Resurrected Rides

Rilis 25 Juli

* Kleo: Season 2 (Jerman)

* The Decameron

* Tokyo Swindlers (Jepang)

* Tetangga Masa Gitu? (Indonesia)

Rilis 26 Juli

* Elite: Season 8 (Spanyol)

* House of Ga’a (Nigeria)

* Non Negotiable (Meksiko)

* The Dragon Prince: Season 6

* Too Hot to Handle: Season 6 (Episode baru)

Rilis 27 Juli

* The Man from U.N.C.L.E.

Rilis 31 Juli

* Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa

* Unsolved Mysteries: Volume 4. (Rafi Abid Wibisono)