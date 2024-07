Ini 6 Jus Buah yang Baik untuk Kesehatan Otak Anda

Bisnis.com, JAKARTA - Genetika, stres, dan gaya hidup Anda memainkan peran utama dalam kesehatan otak, namun pola makan Anda tidak dapat diabaikan.

Apa yang Anda makan tidak hanya berdampak pada berat badan Anda, tetapi juga otak Anda. Itu sebabnya Anda tidak boleh mengabaikan “makanan otak”.

Tidak ada makanan yang dapat melindungi terhadap kondisi yang berkaitan dengan usia seperti demensia, namun otak kita membutuhkan bahan bakar yang baik untuk konsentrasi yang lebih baik sepanjang hari.

Saat Anda mengonsumsi ikan berlemak, kunyit, dan makanan sehat lainnya, pastikan untuk menyelipkan minuman jus untuk kesehatan otak.

Rayakan Hari Otak Sedunia pada tanggal 22 Juli dengan meminum beberapa jus terbaik untuk kesehatan otak.

Berikut beberapa jus sehat untuk otak Anda dilansir dari health shoot

1. Jus blueberry

Blueberry kaya akan senyawa flavonoid yang disebut antosianin, yang dapat membantu meningkatkan kinerja mental, menurut penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Nutrition pada tahun 2020. Minum 1 atau 2 cangkir jus blueberry setiap hari dapat bermanfaat, sebaiknya di pagi hari untuk otak. meningkatkan sepanjang hari.

2. Jus delima

Ini mengandung polifenol yang dapat meningkatkan fungsi otak, kata Bisht. Asupan jus delima setiap hari (sekitar 250 ml) dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan belajar. Yang terbaik adalah mengkonsumsinya di pagi hari atau sebelum melakukan tugas yang menuntut mental.

3. Jus bit

Nitrat dalam bit dapat membantu meningkatkan fungsi otak, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2015. Nitrat dapat meningkatkan pelebaran pembuluh darah dan pada gilirannya meningkatkan aliran darah ke otak, serta meningkatkan fungsi kognitif. Dianjurkan satu cangkir per hari, sebaiknya sebelum aktivitas fisik atau mental.

4. Jus wortel

Wortel mengandung luteolin yang dapat melindungi otak. Jadi, minum satu cangkir jus wortel setiap hari dapat mendukung kesehatan kognitif Anda. Paling baik dikonsumsi di pagi hari untuk awal yang baru.

5. Jus bayam

Bayam memiliki antioksidan yang disebut lutein, yang dapat membantu membersihkan racun dari otak dan memperlambat penurunan kognitif. Segelas jus bayam setiap hari bermanfaat, idealnya di pagi hari, kata sang ahli.

6. Jus jeruk

Itu sarat dengan vitamin C, yang dapat melindungi otak dari stres oksidatif. Sebuah ulasan yang diterbitkan di Nutrients pada tahun 2017 menemukan bahwa orang dengan kadar vitamin C dalam darah yang lebih tinggi memiliki daya ingat dan perhatian yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki kadar vitamin C dalam darah lebih rendah. Mengonsumsi satu gelas setiap hari dapat meningkatkan kejernihan mental dan kesehatan otak secara keseluruhan.