Film Longlegs Sukses Jadi Film Horor Indie Terlaris dalam 10 Tahun Terakhir, Raup US$70 Juta

Bisnis.com, JAKARTA -- Film horor thriller terbaru yang dibintangi Nicolas Cage, "Longlegs" mencetak kesuksesan dalam dua pekan perilisannya di bioskop di seluruh dunia.

Deadline melansir, film horor-thriller dari Neon ini, baru-baru ini menjadi film terlaris dari distributor indie, mengungguli Parasite garapan Bong Joon-ho. Bahkan, akhir pekan lalu, film ini juga berhasil menjadi film horor indie terlaris dalam 10 tahun terakhir.

Disutradarai oleh Osgood Perkins dan dibintangi oleh Maika Monroe dan Nicolas Cage, "Longlegs" telah berhasil memecahkan rekor box office sejak debutnya.

Film ini menghasilkan pendapatan awal teratas dalam sejarah Neon, meraup lebih dari US$22 juta di minggu pertamanya, dan sejak itu menghasilkan hampir US$60 juta di AS. Dengan tambahan US$10 juta dari pasar luar negeri, Longlegs hampir melewati angka US$70 juta secara global.

Padahal, film ini diproduksi dengan anggaran yang dilaporkan kurang dari US$10 juta, menjadikan pendapatan awal tersebut jadi pengembalian investasi yang sangat besar bagi Neon.

Studio indie itu telah menjadi sebagai pesaing ketat rumah produksi A24 selama bertahun-tahun, dan telah berjuang bertahun-tahun untuk menyamai kinerja box office saingannya.

Neon akhirnya bisa menyalip film horor terlaris A24 seperti "Hereditary" dengan pendapatan awal US$48 juta, dan "Talk to Me" dengan pendapatan awal US$44 juta.

Film ini juga sudah dalam jalurnya untuk menyalip perolehan keseluruhan dari buatan ulang film "Candyman" yang meraup US$61 juta di AS, perolehan "The Purge" sebesar US$64 juta, dan perolehan "The Exorcist: Believer" sebesar US$65 juta.

Berlatar tahun 1990-an dan terinspirasi oleh "The Silence of the Lambs" karya Jonathan Demme dan "Cure" karya Kiyoshi Kurosawa, "Longlegs" mengikuti penyelidikan agen FBI pemula terhadap kasus pembunuhan berantai yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Pembunuh yang sulit ditangkap itu diperankan oleh Nicolas Cage.

Film ini mendapat banyak dukungan saat awal perilisannya, dipicu oleh kampanye pemasaran yang bikin penasaran dengan menyembunyikan penampilan Cage dan genre horor yang sebenarnya dibawakan.

Sebagian besar penonton bahkan tak menyangka saat mengetahui bahwa "Longlegs" adalah film thriller supernatural dengan banyak referensi ke hal-hal gaib.

Longlegs juga dibuka dengan ulasan positif, film ini memperoleh peringkat 85% di situs web agregator Rotten Tomatoes, meskipun CinemaScore-nya biasa-biasa saja.

Film ini juga mendongkrak jumlah penonton di bioskop pada pekan kedua pemutarannya, dan saat ini diputar di sekitar 200 lokasi lebih banyak di seluruh AS daripada saat pertama kali diputar.