Profil June Squibb, Masih Aktif Main Film di Usia 94 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA -- Saat ini, tak banyak aktor atau aktris yang masih aktif bermain film di usia senjanya. Namun, hal itu tidak berlaku untuk June Squibb.

Bintang Hollywood, June Squibb masuk dalam daftar Forbes 50 Over 50 2024 atas karier aktingnya melejit di atas usia 80 tahun.

Di usianya yang ke-94, Squibb masih aktif bermain film, berakting, bahkan melakukan aksinya sendiri. Aksi terbarunya bisa disaksikan melalui film “Thelma” di mana dia beraksi dengan kocak, kabur dengan skuter dewasa di panti jompo.

Masuk dalam daftar 50 Over 50 menunjukkan bahwa June Squibb menjadi contoh cemerlang tentang bagaimana usia tidak membatasi apa pun.

Profil June Squibb

June Squibb lahir di Vandalia, Illinois, dan memulai debut karier akting profesionalnya dengan tampil dalam musikal di Broadway pada 1959.

Dia tampil dan belajar di Cleveland Playhouse lalu pindah ke New York. Setelah tampil dalam produksi Off-Broadway "The Boyfriend" dan "Lend an Ear", dia memulai debutnya di Broadway dalam produksi asli "Gypsy".

Dia melanjutkan kariernya yang sukses di atas panggung, dan sejak itu tampil dalam produksi Broadway lainnya, serta dalam pertunjukan tur regional dan nasional. Squibb kemudian memulai kariernya di depan kamera dalam iklan, dan kemudian terjun ke proyek film dan televisi di awal tahun 90-an.

Kemudian, dia akhirnya mendapatkan peran film pertamanya pada 1990, saat usianya sudah 61 tahun, dengan peran pendukung dalam komedi romantis Woody Allen, "Alice."

Sejak itu dia jadi tampil dalam sederet proyek film dan serial televisi seperti "Scent of a Woman", "The Age of Innocence", "Law & Order", "House", "Two and Half Men", "Just Shoot Me", "Cold Case", "Atlas Shrugged: Part 1", "Castle", "The Millers", dan "Nebraska".

Pada 2013, ketika dia berusia 84 tahun, Squibb mendapat nominasi Oscar untuk penampilannya dalam film tahun 2013 "Nebraska."

Terbaru, wanita berusia 94 tahun ini juga menjadi bintang film komedi laga "Thelma," yang dibuka di hampir 1.300 bioskop di seluruh negeri pada Juni 2024. Film ini memperoleh penjualan sebesar US$2,2 juta pada akhir pekan pembukaannya penampilan box office yang solid untuk film indie.

Atas karya-karyanya, mengutip Celebrity Net Worth, June Squibb diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar US$1 juta dolar atau sekitar Rp16,2 miliar.