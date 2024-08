Pameran Pernikahan Digelar 9-11 Agustus 2024 di 10 Lokasi

Bisnis.com, JAKARTA - Hotel dan resor portofolio Hilton di Indonesia kembali menggelar acara pameran pernikahan dalam The Vow Hilton pada 9-11 Agustus.

Pameran ini merupakan sebuah one-stop destination yang membantu para pasangan untuk bertemu dan berinteraksi dengan para vendor pernikahan serta profesional di industri pernikahan Indonesia yang dapat membantu menciptakan hari yang spesial.

Pameran akan digelar di Makara Ballroom, DoubleTree by Hilton Jakarta Diponegoro, Umana Bali, LXR Hotels & Resorts, Conrad Bali, Hilton Bali Resort, Hilton Bandung, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, DoubleTree by Hilton Surabaya, DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya, dan Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem.

Tema tahun ini, yaitu Retro Reverie, mengundang para pasangan untuk melangkah masuk ke kapsul waktu kebahagiaan, yang terinspirasi warna-warni cerah dan gaya yang berani khas era 1970-an. The Vow with Hilton menambahkan sentuhan unik yang melampaui dekade ini, dengan gabungan keeleganan ke dalam pesona retro, memastikan tema tersebut dapat menjadi sumber inspirasi pernikahan di 2024 yang tak akan lekang oleh waktu.

Selama tiga hari, calon pengantin dapat berinteraksi dengan wedding specialist dan planner dari masing-masing hotel, mereka juga dapat menyaksikan pagelaran busana dari para desainer terkemuka. Lebih dari 20 vendor ternama akan berpartisipasi pada pameran ini, memberikan kesempatan bagi para calon pengantin untuk mendapatkan berbagai pilihan dalam mewujudkan acara yang bermakna dan resepsi yang magis, termasuk wedding attire, perhiasan, rangkaian bunga, dekorasi, foto & video, entertainment, kue, serta suvenir.

Sebastian Goldmann, general manager regional Indonesia dan Timor Leste, Hilton, mengatakan, acara tahun ini menjanjikan lebih banyak pilihan profesional pernikahan terkemuka di Indonesia, dan masing-masing dari mereka berdedikasi untuk membantu pasangan mewujudkan pernikahan impian.

"Kami percaya dengan sepenuh hati bahwa persiapan pernikahan harus menjadi pengalaman yang menyenangkan, karena itulah kami menghadirkan yang terbaik di industri ini untuk menjadikan acara tahun ini sama luar biasanya.” ujarnya.