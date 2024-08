Jumlah Event Lari Sepanjang 2024 Naik 60%

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang tahun 2024, ada 257 event lari yang diadakan di seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, artinya terjadi peningkatan lebih dari 60%.

Data ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap olahraga lari.

Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group mengatakan olahraga lari bukan hanya tanda tren gaya hidup saja.

Namun juga, katanya, menunjukkan masyarakat semakin peduli kesehatan, terutama dengan aktivitas fisik seperti lari.

Karena itu, dia mengatakan perusahaan menggelar event Crystalin Runxperience.

Mengusung slogan “More Than a Race" event lari ini berusaha tidak sekedar berlomba mencapai garis finis, tetapi juga memberikan pengalaman berlari sembari menikmati keindahan dan keragaman Indonesia yang disajikan di Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII).



Lebih dari 3600 orang mengikuti ajang ini dan terbagi dalam tiga kategori, yaitu 2.5 KM, 5 KM dan 10 KM.

Baca Juga Gibran Bakal Buka Lomba Lari IKA UNS Color Run 2023

“Hanya dalam waktu kurang dari satu minggu sejak kami melaunching event Crystalin Runxperience 2024, tiket sudah sold out! Karena animo yang sangat tinggi tersebut, kami menambah kuota dari awalnya 3000 packs menjadi 3600 packs, dan tetap habis dipesan dalam waktu singkat. Kami sudah tidak dapat menambah kuota lagi karena mempertimbangkan kenyamanan para peserta.” buka Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group.



Program ini menggandeng Indonesia Muda Road Runner (IMRR), race organizer yang telah berpengalaman menyelenggarakan event-event lari di Indonesia.

Juga dimeriahkan oleh band performance RAN, Certified Fitness Trainer & Zumba Christy Simarmata dan beragam pilihan kuliner khas nusantara serta sejumlah uang tunai dan door prizes.