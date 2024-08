10 Fakta Unik Mendiang King of Pop Michael Jackson, Mengenang Kelahirannya 29 Agustus

Bisnis.com, JAKARTA – Michael Jackson dikenal sebagai king of pop dunia, meski sudah lama mendiang meninggal dunia hingga kini belum ada yang mampu menggantikannya.

Penyanyi yang terkenal dengan ciri khas moon walkingnya itu, lahir pada 29 Agustus 1958. Besar di keluarga pemusik, Michael memulai karir bisnisnya dalam grup musik 'Jackson 5' bersama kakak-kakaknya.

Michael menjadi anak Jackson yang paling terkenal dibandingkan saudaranya yang lain. Bahkan, dia mampu menjual ratusan juta rilisan album dan lagu sepanjang hidupnya.

Kabar kematiannya menjadi hal yang menggemparkan pada 25 Juni 2009 silam. Hingga kini, namanya selalu dikenang bahkan penggemar fanatiknya masih tersebar di seluruh dunia.

Di luar rekor dunia di dunia musik yang ditorehkannya, ada beberapa fakta yang mungkin belum terungkap dari pelantun hits Heal The World ini.

Berikut fakta-fakta dalam kehidupan Michael Jackson melansir The Fact Site dan The National News.

1. Dipaksa sang ayah bermusik

Joe Jackson adalah ayah dari Jackson bersaudara. Dia menyadari bahwa anak-anaknya memiliki ketertarikan di bidang musik, sama seperti dia dan istrinya yang bermain sejumlah instrumen.

Namun, Joe memaksa anak-anaknya menggeluti musik dengan berlebihan. Dia seringkali memukul atau memecut mereka setiap membuat kesalahan. Joe sering mengundang berbagai label rekaman agar Jackson 5 bisa audisi, hingga akhirnya Motown Records memilih mereka sebagai artis rekaman.

Hal ini juga dilakukan untuk mencegah Jackson bersaudara “salah gaul”, dengan maraknya pergaulan geng dan kenakalan remaja. Karenanya, Michael Jackson memang menjadi salah satu legenda musik, tetapi masa kecilnya tidak begitu bahagia.

2. Michael Jackson suka membaca buku

Diketahui bahwa kecintaan Michael terhadap membaca berkembang ketika dia masih remaja.

Beberapa buku favoritnya adalah “Rip Van Winkle” oleh Washington Irving dan “The Old Man and the Sea” oleh Ernest Hemingway.

3. Salah satu lagu terpopuler Jackson 5 tidak ditulis untuk mereka

Lagu hits “I Want You Back” menjadi salah satu lagu khas Jackson 5 yang mengubah budaya populer.

Namun, tahukah Anda bahwa lagu tersebut seharusnya dinyanyikan oleh Gladys Knights and the Pips serta Diana Ross?

Fakta ini menjadi masuk akal, mengetahui liriknya dianggap terlalu romantis untuk band berisi lima laki-laki remaja.

4. Michael Jackson memiliki kondisi kulit unik

Mungkin, Anda pernah bertanya-tanya mengapa kulit Michael Jackson menjadi lebih putih seiring bertambahnya usianya.

Terdapat berbagai teori tentang hal ini, seperti bahwa Michael Jackson malu terhadap identitasnya sebagai orang berkulit hitam.

Namun, rupanya dia mengalami kondisi kulit yang disebut vitiligo. Vitiligo membuat sebagian kulit berubah warna. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil autopsi setelah kematian Michael.

5. Punya taman hiburan di rumahnya

Properti rumah Michael Jackson seluas 12.14 kilometer persegi. Dia mengubah setengahnya menjadi sebuah taman hiburan dengan berbagai wahana.

Antara lain terdapat kebun binatang kecil, roller coaster, rel kereta, bumper car, bianglala, dan komedi putar.

Dia menamakan properti tersebut “Neverland”, berdasarkan cerita Peter Pan. Dalam cerita tersebut, penghuni Neverland tidak pernah bertambah usia.