Film dan Serial Baru Tayang di Netflix, Edisi September 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Netflix, platform streaming, kembali merilis jadwal film dan serial yang akan ditayangkan pada September 2024.

Selain film dan serial garapan Netflix Original, perusahaan ini juga akan menayangkan sejumlah film lain dengan permintaan tinggi.

Melansir TechRadar dan What’s on Netflix, berikut deretan film dan serial original Netflix yang akan ditayangkan, berdasarkan tanggal rilisnya:

Belum Rilis Tanggal

I Am Georgina Season 3 (Serial Netflix Original berbahasa Spanyol, Reality TV)

The Garfield Movie (2024) (Film, animasi)

1 September

300 (2006) (Film, action)

3:10 to Yuma (2007) (Film, genre Western)

5 Centimeters Per Second (2007) (Film, anime)

Along Came Polly (2004) (Film, komedi romantis)

Aloha (2015) (Film, komedi)

BLUE GIANT (2023) (Film, anime)

Diary of a Mad Black Woman (2005) (Film, drama komedi)

Dragnet (1987) (Film, komedi parodi)

Fast Times at Ridgemont High (1982) (Film, komedi coming-of-age)

Field of Dreams (1989) (Film, drama fantasi)

Serial Film Jaws: Jaws (1975), Jaws 2 (1978), Jaws 3 (1983)

Legends of the Fall (1994) (Film, drama)

Magic Mike (2012) (Film, drama komedi)

Midnight Run (1988) (Film, action dan komedi)

Mobile Suit Gundam SEED Season 1 (2002, serial anime)

Mobile Suit Gundam SEED Destiny Season 1 (2004, serial anime)

Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM (2024) (Film, anime)

Serial Film Paul Blart: Paul Blart: Mall Cop (2009), Paul Blart: Mall Cop 2 (2015)

Sonic the Hedgehog (2020) (Film, anak)

Stand by Me (1986) (Film, drama coming-of-age)

Serial Film The Expendables: The Expendables (2010), The Expendables 2 (2012), The Expendables 3 (2014)

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005) (Film, animasi stop-motion)

Wipeout Batch 3 (Serial, reality TV)

2 September

Call the Midwife Season 13 (Serial, period drama)

Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef (LIVE) (Serial Netflix Original, reality TV)

The Hughleys Season 1-4 (Serial, sitkom)

3 September

Last One Standing Season 3 (Serial Netflix Original, talk show asal Jepang)

Phil Wang: Wang In There Baby! (2024) (Spesial Netflix Original, stand up comedy)

Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer (2024) (Serial Netflix Original, dokumenter)

Baca Juga 5 Film Baru Tayang di Netflix Bulan Agustus 2024

4 September

Outlast Season 2 (Serial Netflix Original, survival show)

5 September

Apollo 13: Survival (2024) (Film Netflix Original, dokumenter)

Caught in the Web: The Murders Behind Zona Divas (Serial terbatas Netflix Original, dokumenter kriminal)

i used to be funny (2024) (Film, komedi drama)

The Perfect Couple (Series terbatas Netflix Original, drama adaptasi novel)

6 September

Disco, Ibiza, Locomía (2024) (Film Netflix Original asal Spanyol, drama)

Rebel Ridge (2024) (Film Netflix Original, thriller kriminal)

Selling Sunset Season 8 (Serial Netflix Original, reality TV)



7 September

Edge of Tomorrow (2014) (Film, action sci-fi)

Poong, The Joseon Psychiatrist (Serial terbatas, K-drama)



9 September

Hot Wheel’s Let’s Race Season 2 (Serial Netflix Original, animasi)



10 September

Ahir Shah: Ends (2024) (Film Netflix Original, spesial stand-up comedy)

Jack Whitehall: Fatherhood with my Father (serial terbatas Netflix Original, komedi)

Baca Juga Sinopsis Kabut Berduri, Film Baru Putri Marino dan Nicholas Saputra di Netflix

11 September

Boxer (2024) (Film Netflix Original, drama)

Outlaw (2024) (Film Netflix Original, drama)

Technoboys (2024) (Film Netflix Original, komedi)

The Circle Season 7 (Serial Netflix Original, reality TV)

12 September

Angel di Maria: Breaking Down the Wall Season 1 (Serial Netflix Original, dokumenter olahraga)

Billionaire Island Season 1 (Serial Netflix Original, komedi asal Norwegia)

Black Mass (2015) (Film, biopik kriminal)

Emily in Paris Season 4: Part 2 (Serial Netflix Original, drama komedi)

Into The Fire: The Lost Daughter (Serial terbatas Netflix Original)

Midnight at the Pera Palace Season 2 (Serial Netflix Original, period drama)

13 September

Officer Black Belt (2024) (Film Netflix Original, drama komedi asal Korea)

Sector 36 (2024) (Film Netflix Original, drama India)

Uglies (2024) (Film Netflix Original, sci-fi drama)

14 September

Timelesz Audition Project Season 1 (Serial, dokumenter reality TV)

15 September

Ancient Aliens Season 8 (Serial, dokumenter)

Heels Season 1–2 (Serial, drama)

Intervention Season 23 (Serial, dokumenter)

16 September

Serial film 30 for 30 (Film, dokumenter)

Cocomelon Season 11 (Serial Netflix Original, balita)

Grave of the Fireflies (1989) (Film, anime drama)

Entourage (2015) (Film, action)

17 September

Culinary Class Wars Season 1 (Serial Netflix Original, kompetisi reality TV Korea)

Live from The Other Side with Tyler Henry Season 1 (Serial Original Netflix, reality TV)

18 September

Envious/Envidiosa Season 1 (Serial Netflix Original, komedi asal Argentina)

Lopez vs Lopez Season 2 (Serial, sitkom)

What’s Next? The Future with Bill Gates (Serial terbatas Netflix Original, dokumenter)

19 September

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story Season 2 (Serial Netflix Original, drama kriminal)

The Queen of Villains Season 1 (Serial Netflix Original, drama asal Jepang)

Twilight of the Gods Season 1 (Serial Netflix Original, animasi mitologi Norse)

20 September

His Three Daughters (2024) (Film Netflix Original, drama)

KLASS 95: The Power of Beauty Season 1 (Serial Netflix Original, drama asal Kolombia)

24 September

Penelope Season 1 (Serial, drama)

25 September

Divorce (2024) (Film Netflix Original, komedi asal Polandia)

Jailbreak: Love on the Run (2024) (Film Netflix Original, dokumenter kriminal)

26 September

A True Gentleman (2024) (Film Netflix Original, drama asal Turki)

Bangkok Breaking: Heaven and Hell (2024) (Film Netflix Original, thriller)

Everything Calls for Salvation Season 2 (Serial Netflix Original, drama asal Italia)

Nobody Wants This Season 1 (Serial Netflix Original, drama komedi)

27 September

Gyeongseong Creature Season 2 (Serial Netflix Original, action asal Korea)

Lisabi: The Uprising (2024) (Film Netflix Original, drama asal Nigeria)

Rez Ball (2024) (Film Netflix Original, drama olahraga)

We Were Kings Season 1 (Serial Netflix Original, drama asal Meksiko)

Will & Harper (2024) (Film Netflix Original, dokumenter) (Ilma Rayhana)