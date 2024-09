Banyak Konsumsi Buah, Bisa Cegah Depresi di Masa Tua

Bisnis.com, JAKARTA – Orang yang rutin mengonsumsi buah, bisa terhindar dari gangguan kesehatan mental seperti, stres dan depresi pada masa tua

Matison, peneliti Postdoctoral Fellow Annabel Matison dari Pusat Penuaan Otak Sehat mengatakan penyakit depresi di usia tua berdampak lebih besar dibandingkan di usia muda. Hal ini berpengaruh pada kinerja fisik dan kognisi yang dikaitkan dengan kualitas hidup serta tingkat kematian yang tinggi.

Baru-baru ini, terdapat studi yang menemukan rutin mengkonsumsi buah sejak dini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga pada kesehatan mental.

Dilansir dari The Journal of Nutrition, Health, and Aging, Jumat (20/9/2024), orang-orang yang banyak makan buah di usia paruh baya memiliki risiko terkena depresi yang lebih rendah di masa tua. Hal ini dibuktikan oleh Singapura dengan meneliti 14.000 orang selama lebih dari 20 tahun. Hasil penelitian mengatakan orang-orang yang banyak mengkonsumsi buah setidaknya tiga porsi dalam sehari akan memiliki penurunan tingkat depresi hingga 21%.

Koh Woon Puay, peneliti utama, menjelaskan buah memiliki antioksidan dan mikronutrien anti inflamasi tingkat tinggi, seperti vitamin C, karotenoid, dan flavonoid. Nutrisi-nutrisi ini terbukti dapat mengurangi stress oksidatif dan inflamasi dalam tubuh.

Koh juga mengambil sayur sebagai sampel dan menunjukkan hasil yang berbeda. Meskipun sayuran juga kaya akan antioksidan, metode penyiapan dan penyajian sayur yang cenderung lebih banyak dimasak mengurangi dampak anti-inflamasinya.

“Proses memasak ini diketahui sebagai proses yang mengubah bioavailabilitas dan aktivitas nutrisi dalam sayuran sehingga membatasi efek perlindungan nutrisi terhadap depresi,” jelas Koh pada penelitian tersebut, dikutip Rabu (18/9/2024).

Melansir dari Health.com, berdasarkan jenis buah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Singapura, buah jeruk, jeruk keprok, pepaya, pisang, dan semangka adalah buah yang dapat menurunkan tingkat depresi di masa tua. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)