Anak Marissa Haque Ungkap Keinginan Ibunya Dimakamkan di Tanah Kusir

Bisnis.com, JAKARTA - Artis senior Marissa Haque meningga dunia hari ini, Rabu 2 Oktober 2024.

Belum diketahui penyebab meninggalnya istri dari Ikang Fawzi tersebut.

Namun kedua anak Marissa Haque membagikan kabar duka tersebut di akun instagramnya masing-masing.

"Innalilahi wainailahijoun, telah meninggal ibu Marissa Haque, ibu saya," tulis Chiki.

Dia juga mengungkapkan keinginan sang ibunda untuk dimakamkan di pemakaman umum tanah kusir.

"Ibuku cuma mau dimakamin di Tanah Kusir. Caranya gimana. Instagram, please do your magic. Mau beri yang terbaik buat ibu. Aku harus apa harus hubungi apa,” tulis Chiki.

Baca Juga Salah Satu Anak Kembar Marissa Nasution Meninggal Saat Dilahirkan

Marissa Grace Haque (15 Oktober 1962 – 2 Oktober 2024) adalah seorang pemeran dan politikus berkebangsaan Indonesia. Sulung dari keluarga Haque, ia merupakan kakak dari model dan pemeran Indonesia, Soraya Haqueserta pemeran dan pembawa acara televisi Indonesia, Shahnaz Haque.

Memulai karirnya sebagai seorang pemeran film, ia telah membintangi berbagai film layar lebar, di antaranya dalam drama romantis seperti Tinggal Landas Buat Kekasih (1984) dan Biarkan Bulan Itu (1986).

Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuatnya mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia, dan memenangkan satu di antaranya untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai Aktris Pendukung Terbaik.