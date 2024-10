Minuman Sehat, 7 Jus Rendah Gula dan Baik Bagi Tubuh

Bisnis.com, JAKARTA - Jus buah merupakan minuman segar yang sering dinikmati seluruh orang di belahan dunia manapun. Namun, beberapa jus memiliki kandungan gula yang sangat tinggi, alih-alih sehat, justru penyakit yang akan datang.

Oleh karena itu, terdapat beberapa buah yang memiliki kadar gula rendah sehingga lebih sehat dan dapat menjadi opsi untuk menu diet.

Dilansir dari Healthline, Selasa (29/10/204), simak 7 jus buah yang rendah gula, sehingga bisa menjadi opsi untuk bahan utama pembuatan jus rumahan.

1. Cranberry

Jus cranberry menawarkan banyak manfaat, jus ini kaya antioksidan, antosianin, flavonol, procyanidins, vitamin C dan E. Kandungan ini dapat membantu melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas

Satu cangkir (240 ml) jus cranberry menyediakan :

Kalori: 116

Protein: 1 gram

Karbohidrat: 31 gram

Serat: 0,25 gram

Gula: 31 gram

Kalium: 4% dari Nilai Harian (DV)

Vitamin C: 26% dari DV

Vitamin E: 20% dari DV

Vitamin K: 11% dari DV

Jus cranberry dikenal karena kemampuannya untuk melindungi dari infeksi saluran kemih (ISK). Meskipun penelitian tentang efek ini beragam, sebuah tinjauan baru-baru ini menemukan bahwa minum jus cranberry menurunkan risiko terkena ISK sebesar 32,5%.

2. Tomat

Banyak perusahaan mengklasifikasikan jus tomat sebagai jus sayuran karena rasanya dan kandungan gulanya yang rendah. Padahal secara biologis tomat masuk kedalam kategori buah-buahan.

Satu cangkir (240 ml) jus tomat menyediakan :

Kalori: 41

Protein: 2 gram

Karbohidrat: 9 gram

Serat: 1 gram

Gula: 6 gram

Folat: 12% dari DV

Kalium: 11% dari DV

Vitamin A: 6% dari DV

Vitamin C: 189% dari DV

Vitamin E: 5% dari DV

Vitamin K: 5% dari DV

Jus tomat sangat tinggi likopen, yang bertindak sebagai antioksidan dan dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, 1 cangkir (250 ml) menyediakan hampir dua kali lipat kebutuhan vitamin C harian Anda. Pilih jus tomat yang rendah natrium bila memungkinkan.

Patut diketahui bahwa jus tomat bisa sangat tinggi garam, dan jadi mineral yang dapat meningkatkan tekanan darah jika dikonsumsi secara berlebihan.

3. Bit

Jus Ini relatif rendah gula, karena sebagian besar sayuran secara alami lebih rendah gula daripada buah-buahan. Jus bit kaya akan nitrat dan betalain, yang keduanya dikaitkan dengan risiko rendah penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya.

Satu cangkir (240 ml) jus bit menyediakan :

Kalori: 70

Protein: 1 gram

Karbohidrat: 18 gram

Serat: 1 gram

Gula: 13 gram

Namun, perlu diingat bahwa kandungan nitrat anorganik dari jus bit tergantung pada varietas dan kondisi pertumbuhan sayuran, serta metode pengolahan. Karena kandungan nitrat tidak tercantum di sebagian besar label, sulit untuk mengetahui sejauh mana minum jus bit akan memberikan manfaat terkait nitrat

4. Apel

Jus apel adalah salah satu jenis jus yang paling populer, Jus apel tersedia dalam varietas bening (Tanpa Ampas) dan keruh (Dengan Ampas). Meskipun keduanya mengandung antioksidan, jus keruh menyediakan hingga 2-5 kali lebih banyak. Sebagian besar jus apel diperkaya dengan vitamin C, meningkatkan kandungan antioksidannya.

Satu porsi 1 cangkir (240 ml) jus apel menyediakan

Kalori: 114

Protein: kurang dari 1 gram

Karbohidrat: 28 gram

Serat: 0,5 gram

Gula: 24 gram

Kalium: 5% dari DV

Vitamin C: 3% dari DV

Jus apel adalah sumber kalium sedang, mineral yang bertindak sebagai elektrolit dan penting untuk pensinyalan saraf dan kesehatan jantung. Meskipun secara alami rendah vitamin C, banyak varietas komersial diperkaya dengan vitamin C, menyediakan hingga 106% DV per cangkir

5. Plum

Jus plum kaya akan zat besi, magnesium, kalium, vitamin C, dan vitamin B. Ini biasanya digunakan sebagai obat untuk sembelit karena efek melunakkan tinjanya.

Satu cangkir (240 ml) jus prune menyediakan

Kalori: 182

Protein: 1,5 gram

Karbohidrat: 45 gram

Serat: 2,5 gram

Gula: 42 gram

Besi: 17% dari DV

Magnesium: 9% dari DV

Mangan: 17% dari DV

Kalium: 15% dari DV

Vitamin B2: 14% dari DV

Vitamin B3: 13% dari DV

Vitamin B6: 33% dari DV

Vitamin C: 12% dari DV

Vitamin K: 8% dari DV

Meskipun jus prune adalah sumber gula alami, yang terbaik adalah membatasi asupan Anda pada segelas kecil per hari atau mengencerkannya dengan air.

6. Delima

Jus delima kaya akan antosianin, yang merupakan antioksidan kuat yang memberi warna merah tua yang kaya pada delima. Jus ini juga tinggi vitamin K, yang penting untuk kesehatan jantung dan tulang.

Satu porsi 1 cangkir (240 ml) jus delima menyediakan

Kalori: 134

Protein: kurang dari 1 gram

Karbohidrat: 33 gram

Serat: 0,25 gram

Gula: 32 gram

Kalium: 11% dari DV

Vitamin C: kurang dari 1% dari DV

Vitamin K: 22% dari DV

7. Jeruk

Jus jeruk adalah merupakan varian paling populer diseluruh dunia dan terkenal dengan khasiat nutrisinya.

Satu cangkir (240 ml) jus jeruk menyediakan

Kalori: 112

Protein: 2 gram

Karbohidrat: 26 gram

Serat: 0,5 gram

Gula: 21 gram

Folat: 19% dari DV

Kalium: 11% dari DV

Vitamin C: 138% dari DV

Jus jeruk adalah sumber penting vitamin C, antioksidan yang penting untuk kesehatan kulit dan penyerapan zat besi.Ini juga tinggi senyawa fenolik, seperti asam cinnamic, ferulic, dan klorogenat. Senyawa antioksidan ini membantu melawan radikal bebas, yang dapat merusak sel dan menyebabkan penyakit.

Sebuah studi pada 30 orang menemukan bahwa minum jus jeruk setelah makan tinggi lemak dan kaya karbohidrat menyebabkan tingkat peradangan yang jauh lebih rendah, dibandingkan dengan minum air atau air glukosa. Para peneliti mengaitkan ini dengan antioksidan dalam jus jeruk.