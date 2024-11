Lisa Blackpink Debut Akting dalam Serial Hollywood ‘The White Lotus 3’

Bisnis.com, JAKARTA - Serial hollywood, The White Lotus baru saja menampilkan Lisa Blackpink dalam teaser terbarunya yang akan tayang tahun 2025.

Pada teaser tersebut, Lisa Blackpink muncul menjadi salah satu pegawai di resort White Lotus yang menyambut hangat para tamu.

“Welcome to The White Lotus in Thailand kha,” ucap Lisa dalam teaser.

Seri ketiga yang disutradarai oleh Mike White ini dijadwalkan akan tayang tahun depan dengan mengambil tempat di kampung halaman Lisa, Thailand, dan menjadi momen kegembiraan Lisa karena bisa berbagi keindahan tanah kelahirannya.

Mengutip dari wawancara Lisa dengan Elle, Lisa menyampaikan dirinya sangat senang saat terpilih menjadi salah satu cast di serial The White Lotus.

“Ya Tuhan, Mike White? Menurutku dia jenius. Kurasa aku menangis. Aku bersama teman-temanku, teman-teman ibuku, dan ibuku juga, tetapi aku tidak memberitahu mereka bahwa aku mengikuti audisi untuk peran itu. Aku sangat gembira sekaligus gugup karena ini proyek akting pertamaku. Jadi, aku senang sesaat, lalu aku berpikir ‘Oh tunggu, tunggu, bagaimana aku akan menyampaikan ini?”, ucap Lisa, dikutip dari Elle, pada Jumat (15/11/2024).

Lisa juga menyampaikan season 3 The White Lotus yang difilmkan di Bangkok dan pulau-pulau seperti Phuket dan Koh Samui menjadi kesempatan untuk bisa kembali ke rumah, menikmati makanan Thailand setiap hari, dan dekat dengan sang ibu

Meskipun ini menjadi debut akting Lisa di dunia perfilman, Lisa mengatakan bahwa proses syuting yang dilakukan mirip dengan syuting video musik. Lisa lanjut menyampaikan dia tidak sabar untuk para fans melihat aktingnya.

The White Lotus merupakan serial televisi Amerika yang bercerita tentang interaksi antara tamu dan pegawai resort White Lotus.

Serial dark-comedy ini sudah memiliki total 2 season. Season pertama mengambil tempat di Hawaii pada tahun 2021 dan yang kedua di Sisilia pada tahun 2022.

Dari season pertama hingga season kedua, The White Lotus menjadi salah satu serial yang dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal, seperti Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Alexandra Daddario, Theo James, dan Tom Hollander.

Tidak kalah bertabur bintang, selain Lisa, season ketiga akan menampilkan Michelle Monaghan, Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Carrie Coon, dan Parker Posey. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)