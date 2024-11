Profil Sandra Lim, Akhiri "Kekeringan" Miss Universe Malaysia Selama 54 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia kembali masuk dalam jajaran 30 besar di kompetisi kecantikan kelas dunia Miss Universe setelah 53 tahun absen.

Mengutip The Star, ratu kecantikan dari Malaysia, Sandra Lim, berhasil masuk ke dalam 30 besar dalam kompetisi Miss Universe yang diadakan di Meksiko pada Minggu (17/11/2024).

Kosmo melaporkan bahwa Sandra, yang bernama lengkap Sandra Lim Shue Hui, 24 tahun, adalah perwakilan Malaysia kedua dalam sejarah yang berhasil mencapai tahap ini.

Malaysia pertama dan terakhir kali menjadi juara adalah pada 1970, diwakili oleh Josephine Lena Wong.

Sandra tampil memukau pada babak penyisihan (prelims) yang digelar Jumat lalu, saat mengenakan kostum nasional.

Penampilannya pada segmen kostum nasional berbusana "Walinong Sari" dan segmen baju renang pun ramai diperbincangkan di media sosial.

Sebanyak 130 negara turut berpartisipasi dalam ajang Miss Universe 2024, menjadikannya sebagai ajang dengan partisipasi terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan.

Dalam ajang tersebut, perwakilan Denmark, Victoria Kjaer, dinobatkan sebagai Miss Universe 2024. Tempat kedua diraih oleh Nigeria, ketiga oleh Meksiko, keempat oleh Thailand, dan kelima oleh Venezuela.

Siapa Sandra Lim?

Sandra Lim adalah seorang aktris, model, dan pembawa acara kelahiran Selangor pada tahun 2000. Dia juga merupakan pecinta ilmu bela diri termasuk wushu dan kickboxing.

Dia menempuh pendidikan Ilmu Komunikasi dan telah lulus dari City University Malaysia. Sandra Lim unggul di berbagai bidang, termasuk meraih medali emas wushu nasional yang diperolehnya saat baru berusia 13 tahun.

Sebelum berkiprah di kontes kecantikan, dia telah membintangi film seperti Happy Dragons, Modern Dynasty 2: War of Others dan serial TVB The Heir To The Throne.

Dia pertama kali terjun ke dunia kontes kecantikan pada 2022, saat dia memenangkan gelar Miss Global Malaysia dan meraih posisi runner-up pertama di kompetisi internasional Miss Global pada tahun yang sama yang digelar di Bali, Indonesia.

Dia kemudian lolos dan dinobatkan sebagai Miss Universe Malaysia 2024 setelah mengalahkan 15 finalis lainnya pada awal September lalu.

Dengan berhasil menjadi Miss Universe Malaysia, Sandra Lim berhak mewakili Malaysia melenggang ke Miss Universe 2024, yang puncaknya digelar di Meksiko.