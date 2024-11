4 Judul Terbaru Film Joko Anwar yang Siap Rilis Tahun 2025-2026!

Bisnis.com, JAKARTA - Produser, Penulis, Sutradara, Serta Aktor Film, Joko Anwar resmi bocorkan empat judul film baru yang akan diproduksi oleh Come and See Pictures sepanjang tahun 2025-2026 pada Senin (25/11) lewat pantauan media sosial.

Meski belum memberikan keterangan mengenai waktu pasti dari perilisan keempat film ini, Joko Anwar memastikan akan memasukan setiap unsur horor dan misteri dalam film-film tersebut.

Beberapa nama pemeran juga sudah diberitahukan dan masih akan menggunakan pemain-pemain yang sebelumnya juga telah berkolaborasi dengan Joko Anwar. Keempat film ini memiliki judul Pengepungan di Bukit Duri, Legenda Kelam Malin Kundang, Perkasa Seperti Air, dan Ghost in the Cell.

Simak info terbaru film Joko Anwar:

1. Pengepungan di Bukit Duri

Pengepungan di Bukit Duri atau ‘The Siege at Thorn High’ akan mengambil genre Drama/Action/Thriller. Tidak hanya itu, sesuai dengan gaya dari Joko Anwar, PH Come and See Pictures juga turut berkolaborasi dengan sinematrografer kawakan Indonesia peraih 4 piala Citra Director Photography terbaik, yaitu Jaisal Tanjung.

Dalam proses produksinya Joko Anwar bekerja sama dengan PH Hollywood, Amazon MGM Studios. Pada film ini telah dibeberkan para pemain akan diisi oleh para aktor muda, seperti Morgan Oey, Hana Malasan, Satine Zaneta, Omara Esteghlal, Fatih Unru, dan sederet aktor berbakat lainnya. Tampaknya film ini akan mengangkat isu tentang anti kekerasan yang relevan dengan kondisi global.

“Film ini akan menggambarkan kemungkinan terburuk yang terjadi di masa depan, dan tentunya menjadi tantangan bagi kami untuk memvisualisasikan hal tersebut,” ucap Joko Anwar dalam cuplikan video pada akun X @ComeandSeePics, Selasa, 26 November 2024.

Joko Anwar juga mengambil bagian dalam produksi film ini sebagai penulis serta sutradara dan akan tayang pada tahun 2025.

2. Legenda Kelam Malin Kundang

Film Legenda Malin Kundang atau ‘Smothered’ akan bergenre Drama/Misteri dan menjadi debut dari sutradara Rafki Hidayat dan Kevin Rahardjo. Karya kedua dari Come and See Pictures ini mengambil legenda dan cerita rakyat daerah Sumatra Barat, Padang.

Walaupun ini adalah film debut pertama dari dua sutradara muda, Joko Anwar juga dipastikan mengambil peran pada film ini sebagai penulis cerita. Kevin dan Rafki selaku sutradara juga memastikan bahwa film Legenda Kelam Malin Kundang akan dikemas dengan pendekatan modern dan relevan dengan masa kini.

Tidak lupa Come and See Pictures kembali menggunakan keterampilan menarik dari Jaisal Tanjung. Masih dengan gaya dari Joko Anwar, Film ini akan mengangkat isu sosial tidak hanya tentang hubungan ibu dan anak melainkan hubungan kaya dan miskin. Film ini diketahui akan tayang pada 2025 mendatang.

3. Perkasa Seperti Air

Film Perkasa Seperti Air atau ‘Mighty Like Water’ akan memiliki genre yang sedikit berbeda yaitu Fantasi/Keluarga/Coming-of-age. Film ini rupanya menjadi salah satu karya yang memiliki tempat tersendiri di hati Joko Anwar dan Produser Tia Hasibuan. Sebab rupanya naskah dari film ini telah dikerjakan Joko Anwar sejak tahun 2007.

Perkasa Seperti Air juga menjadi film Fantasi/Keluarga yang Joko Anwar Ciptakan yang menjadikannya sedikit spesial dibanding dengan ketiga film lainnya. Joko Anwar juga turut menceritakan bahwa film ini mengangkat perspektif dari anak berusia 10 tahun, yang dikemas dalam tema fantasi coming-of-age.

Tia Hasibuan, selaku produser Come and See Pictures, membagikan pengalaman emosionalnya saat pertama kali membaca skenario Perkasa Seperti Air.

"Ketika saya membaca skenario ini, ini adalah skenario pertama dari bang Joko yang saya baca yang membuat saya menangis. Menangis bukan hanya sedih, tapi juga terharu, dan membuat hati saya kayak penuh," ucap Tia Hasibuan.

Film ini juga diketahui akan tayang pada 2026 mendatang.

4. Ghost in Cell

Film terakhir dari Come and See Pictures adalah ‘Ghos in The Cell’ yang mengambil genre berbeda dari lainnya yaitu Comedy/Horor. Film ini juga disutradarai serta ditulis langsung oleh Joko Anwar yang telah melewati riset selama 6 tahun, terhitung sejak 2018 - 2024.

Keinginan pribadinya adalah, agar film ini dapat diperankan oleh aktor-aktor komedi yang berbakat di Indonesia. Sebab peruntukan film ini yang diharapkan dapat menjadi film dengan level lucu yang berbeda.

"Kita ingin film ini diisi oleh semua aktor-aktor terbaik di Indonesia. Karena it's going to be fun, selain lucu, juga horrifying, mengerikan. Tapi yang paling penting it's going to be one horor ride, horor coaster fun ride," tutup Joko Anwar.

Film ini ditargetkan untuk tayang pada 2026 mendatang. (Enrich Samuel K.P)