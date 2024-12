Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Film Awards 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pada tanggal 29 November, Blue Dragon Film Awards 2025 berlangsung di KBS Hall di Yeouido, dengan Lee Je Hoon dan Han Ji Min sebagai pembawa acara.

Dilansir dari soompi, Blue Dragon Film Awards adalah acara penghargaan tahunan yang pertama kali diluncurkan untuk mempromosikan perkembangan industri film domestik dan sekarang menjadi salah satu acara penghargaan paling bergengsi dalam film Korea.

Tahun ini, baik “12.12: The Day” dan “Exhuma” mendominasi malam itu, masing-masing membawa pulang empat penghargaan. “12:12: The Day” memenangkan Film Terbaik, Aktor Terbaik (Hwang Jung Min), Penyuntingan Terbaik, dan Penghargaan Pilihan Penonton untuk Film Paling Populer.

Baca Juga Beda Arah Tencent dan BlackRock di Saham MD Entertainment (FILM)

Sementara itu, “Exhuma” meraih Sutradara Terbaik (Jang Jae Hyun), Aktris Terbaik (Kim Go Eun), Penyutradaraan Seni Terbaik, dan Sinematografi dan Pencahayaan Terbaik.

Selain itu, Jung Hae In memenangkan Aktor Pendukung Terbaik untuk perannya dalam “I, the Executioner,” sementara Lee Sang Hee dianugerahi Aktris Pendukung Terbaik untuk penampilannya dalam “My Name is Loh Kiwan.”

Lihat daftar lengkap pemenang di bawah ini!

Baca Juga 4 Judul Terbaru Film Joko Anwar yang Siap Rilis Tahun 2025-2026!

Best Picture: “12.12: The Day”

Best Director: Jang Jae Hyun (“Exhuma”)

Best Actor: Hwang Jung Min (“12.12: The Day”)

Best Actress: Kim Go Eun (“Exhuma”)

Baca Juga 7 Rekomendasi Film yang Mengangkat Isu Feminisme di Indonesia

Best Supporting Actor: Jung Hae In (“I, the Executioner”)

Best Supporting Actress: Lee Sang Hee (“My Name is Loh Kiwan”)

Best New Actor: Noh Sang Hyun (“Love in the Big City”)

Best New Actress: Park Ju Hyun (“Drive”)

Best New Director: Cho Hyun Chul (“The Dream Songs”)

Best Screenplay: Cho Hyun Chul (“The Dream Songs”)

Best Art Direction: Seo Seong Gyeong (“Exhuma”)

Best Music: Primary (“Love in the Big City”)

Best Technical Achievement: Yoo Sang Seob, Jang Han Seung (“I, the Executioner”)

Popular Star Awards: Koo Kyo Hwan, Jung Hae In, Lim Ji Yeon, Tang Wei

Audience Choice Award for Most Popular Film: “12.12: The Day”

Best Editing: Kim Sang Bum (“12.12: The Day”)

Best Cinematography and Lighting: Lee Mo Gae, Lee Seong Hwan (“Exhuma”)

Best Short Film: Song Ji Seo (“Yurim”)