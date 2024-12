Eks Drummer My Chemical Romance Meninggal Dunia, Ditemukan Membusuk di Rumahnya

Bisnis.com, JAKARTA - Bob Bryar, mantan drummer My Chemical Romance dari tahun 2004 hingga 2010, meninggal dunia pada usia 44 tahun.

Perincian seputar kematiannya tidak diberikan, tetapi musisi itu ditemukan di rumahnya di Tennessee, dan tidak ada dugaan pelanggaran. Pemeriksa medis sedang menyelidiki penyebab kematian Bryan, seperti dilansir dari Therollingstone.

Bryar, yang terakhir terlihat hidup pada 4 November, ditemukan tewas di dalam rumahnya di Tennessee hanya beberapa hari sebelum Thanksgiving.

Sumber mengatakan tubuh rocker tersebut sudah membusuk parah saat akhirnya ditemukan pada hari Selasa pekan lalu. Mereka mengatakan pengawas hewan juga dipanggil ke tempat kejadian dan mengambil hak asuh dua anjing yang tinggal di rumah itu.

Lahir di Chicago pada tahun 1979, Bryar mulai bermain drum di usia muda dan mendapatkan gelar di bidang teknik suara dari Universitas Florida sebelum menjadi insinyur suara tur. Dia awalnya bekerja untuk Thrice and the Used dan bertemu My Chemical Romance saat tur dengan Used pada tahun 2004.

Di akhir tahun itu, My Chemical Romance menggantikan drummer Matt Pelissier tak lama setelah perilisan LP kedua band rock New Jersey, Three Cheers for Sweet Revenge.

Dia kemudian tampil di tiga rilisan band berikutnya, termasuk album penting mereka di tahun 2006, The Black Parade, dan album mereka di tahun 2010, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys.

Bryar hengkang dari My Chemical Romance, yang kemudian dibubarkan pada tahun 2013, setelah perilisan Danger Days, meskipun dia tampil di koleksi single band, Conventional Weapons.

Anggota band Frank Iero mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa keluarnya Bryar adalah “keputusan menyakitkan yang diambil oleh kita semua dan tidak dianggap enteng.”

My Chemical Romance menggantikan Bryar dari 2011-2013 dengan Jarrod Alexander, yang juga bergabung dengan band untuk tur reuni tahun 2022 mereka.

Setelah keluar dari band, Bryar melanjutkan tur di belakang layar dengan berbagai band dan terlibat dalam badan amal dan tempat perlindungan penyelamatan anjing. Pada tahun 2014, dia keluar dari industri musik untuk mengejar karir di bidang real estat.

Pada tahun 2021, Bryar melelang perangkat drum yang digunakan selama penampilan band di MTV VMA tahun 2005 untuk mengumpulkan uang bagi Pusat Pengendalian dan Adopsi Hewan Williamson County di Tennessee.

Pada tahun 2022, Bryar mengumumkan bahwa dia akan menjual seragam Black Parade aslinya untuk membantu “hewan yang terlantar dan dilindungi di wilayah Florida dan Carolina Selatan yang terkena dampak Badai Ian.”