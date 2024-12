Moana 2 Raup Rp9,8 Triliun dari Penayangan Global

Bisnis.com, JAKARTA - "Moana 2" telah meraup $600 juta atau sekitar Rp9,8 triliun dari penjualan tiket global, menjadikannya film keenam terbesar tahun ini hanya dua minggu dirilis.

Sekuel animasi Disney, yang dikembangkan sebagai serial TV sebelum beralih ke bioskop itu, telah menghasilkan $300 juta di luar negeri dan $300 juta di dalam negeri sehingga totalnya menjadi $600 juta.

Dalam beberapa hari mendatang, film ini akan melampaui pendapatan kotor pendahulunya, "Moana" tahun 2016, dengan $643 juta di seluruh dunia.

Dilansir dari Variety, selama akhir pekan, "Moana 2" memperoleh tambahan pendapatan sebesar $103,5 juta dari 52 pasar internasional serta $52 juta di Amerika Utara.

Di luar Amerika Serikat dan Kanada, Prancis memperoleh pendapatan terbesar dengan $32,5 juta hingga saat ini, diikuti oleh Inggris dengan $27,2 juta, Jerman dengan $19,7 juta, dan Meksiko dengan $19,1 juta.

Di antara penawaran baru, film fantasi anime Warner Bros. "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim," tersendat dengan $2 juta dari 3.410 layar di 31 wilayah. Film tersebut, berdasarkan karakter J. R. R. Tolkien dan berlatar 183 tahun sebelum peristiwa trilogi "Lord of the Rings" karya Peter Jackson, dibuka di Amerika Utara dan 42 pasar luar negeri tambahan pada 13 Desember.

Wilayah dengan pendapatan tertinggi adalah Spanyol dengan $347.000 diikuti oleh Meksiko dengan $239.000 dan Thailand dengan $146.000. Dalam tonggak box office lainnya, adaptasi "Wicked" dari Universal melampaui $400 juta di seluruh dunia, termasuk $135 juta di luar negeri dan $320 juta di dalam negeri.

Musikal beranggaran besar itu menambahkan $26 juta dari 79 pasar internasional, termasuk pembukaan di Prancis dengan $2 juta dan Belanda dengan $1,9 juta. "Wicked" gagal di Tiongkok dengan debut yang mengecewakan sebesar $1,2 juta di 8.900 layar, dan menduduki peringkat ke-8 di tangga box office negara tersebut.

Sementara itu, "Gladiator II" dari Paramount mengumpulkan $17 juta dalam penayangan keempatnya di box office internasional, sehingga totalnya menjadi $235 juta di luar negeri dan $368,4 juta di seluruh dunia.

Sekuel yang dibuat selama seperempat abad dari film epik pemenang Oscar tahun 2000 karya Ridley Scott "Gladiator" ini jauh lebih sukses di pasar luar negeri. Jadi, film ini mengandalkan penonton internasional untuk membantu membenarkan anggaran besarnya yang lebih dari $250 juta untuk produksi dan setidaknya $100 juta untuk promosi.

Ada juga "Red One," komedi aksi berlatar Natal yang dibintangi oleh Rock sebagai kepala keamanan Santa, yang mengumpulkan $3,5 juta dari 4.000 layar di 75 pasar luar negeri. Film dari Amazon MGM ini telah menghasilkan pendapatan sekitar $78,2 juta dari wilayah lepas pantai dan $164 juta secara global.

"Red One" awalnya ditujukan untuk streaming sebelum studio memutuskan untuk merilisnya di bioskop, jadi setiap produksi film dari layar lebar dapat dilihat sebagai kemenangan bagi bioskop, Amazon MGM, dan Warner Bros. (yang memiliki hak internasional atas rilis Amazon MGM). Namun, dari sudut pandang bioskop, "Red One" menghabiskan anggaran $250 juta sebelum pemasaran dan menjadi salah satu kegagalan terbesar tahun ini.