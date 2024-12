Bisnis.com, JAKARTA- Tahun 2024 telah menjadi tahun yang gemilang bagi dunia musik, dengan sejumlah lagu viral yang berhasil mendominasi tangga lagu internasional dan meraih popularitas luar biasa di TikTok.

Dari kolaborasi ikonik hingga karya solo yang memukau, lagu-lagu ini tidak hanya sukses di platform streaming, tetapi juga menjadi bagian dari tren musik global yang sangat dinanti.

Simak 7 Lagu Viral di Tahun 2024 yang Mendominasi Chart dan Tiktok:

1. "APT" – Rosé (Blackpink) & Bruno Mars

Lagu "APT" (singkatan dari Apartemen) yang dibawakan oleh Rosé dan Bruno Mars terus mendominasi tangga lagu internasional. Berdasarkan laporan yang dirilis dari Billboard pada Jumat (27/12/24), lagu ini bertahan di posisi puncak selama sembilan minggu berturut-turut di Billboard Global 200 dan Billboard Global Excl. U.S.. "APT" menjadi lagu kedua bagi keduanya yang mencapai peringkat teratas di kedua tangga lagu tersebut.

Lagu ini dirilis pada 18 Oktober 2024 melalui The Black Label dan Atlantic Records sebagai single utama dari album debut Rosé, Rosie (2024).

Lagu APT merupakan single solo pertama Rosé dalam tiga tahun terakhir, serta rilisan pertama sejak dia meninggalkan YG Entertainment dan Interscope Records pada 2023. Lagu ini mengusung genre pop rock dan pop-punk dengan pengaruh indie rock dan electropop, yang terinspirasi dari permainan minum khas Korea Selatan dengan chant ritmis apateu.

2. "Die With A Smile" – Bruno Mars & Lady Gaga

"Die With A Smile" yang dibawakan oleh Bruno Mars dan Lady Gaga telah meraih lebih dari 1 miliar pendengar di Spotify. Berdasarkan laporan yang dirilis dari Spotify pada Kamis (26/12/24), lagu ini menjadi salah satu lagu paling populer di platform streaming musik tersebut.

Lagu ini dirilis pada 16 Agustus 2024 melalui Interscope Records dan semakin menambah daftar prestasi kedua musisi ternama tersebut di industri musik global.

3. "Birds of a Feather" – Billie Eilish

Lagu "Birds of a Feather" karya Billie Eilish mendapatkan sambutan positif dari para kritikus dan berhasil meraih nominasi di Grammy Awards ke-67.

Lagu ini pertama kali diperkenalkan pada 13 Mei 2024 melalui teaser trailer untuk musim ketiga serial Netflix Heartstopper, dan kini dinominasikan dalam tiga kategori bergengsi: Song of the Year, Record of the Year, dan Best Pop Solo Performance.

Dilansir dari World Music Award pada Kamis (26/12/24), "Birds of a Feather" mencatatkan pencapaian mengesankan dengan bertahan selama 20 hari di puncak tangga lagu Global Spotify. Lagu ini juga menduduki posisi No. 1 selama dua minggu berturut-turut di Billboard Global 200 dan Billboard Global Excl. U.S., yang menjadi kali pertama bagi Billie memimpin kedua chart tersebut.

4. "Beautiful Things" – Benson Boone

Pada 18 Januari 2024, Benson Boone merilis lagu "Beautiful Things" dari album Fireworks and Rollerblades. Lagu ini secara perlahan memperoleh popularitas dan akhirnya menjadi viral, sering muncul di halaman For You Page (FYP) TikTok pada Desember 2024. Beautiful Things menceritakan perjalanan hidup Benson yang penuh tantangan, namun perlahan membaik berkat dukungan keluarga dan orang yang ia cintai.

Lagu ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya bersyukur atas segala hal dalam hidup. Namun, di sisi lain, Benson menyadari bahwa kebahagiaan, seperti halnya kesedihan, tidak akan bertahan selamanya.

5. "Espresso" – Sabrina Carpenter

Dilansir dari people.com pada Kamis (26/11/24), Sabrina Carpenter meraih kemenangan besar di MTV Video Music Awards 2024 yang digelar di UBS Arena, New York, pada Rabu, 11 September. Ia membawa pulang penghargaan untuk lagu hits-nya, "Espresso", yang semakin mengukuhkan posisinya di industri musik.

Selain itu, lagu "Espresso" dari Sabrina Carpenter berhasil meraih posisi No. 1 sebagai lagu global musim panas 2024 versi Billboard. Lagu ini dirilis sebagai single pada 11 April 2024 melalui Island Records, dan menjadi single utama dari album studio keenamnya, Short n' Sweet (2024).

6. "Mamushi" – Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba

Lagu "Mamushi" karya Megan Thee Stallion featuring Yuki Chiba berhasil meraih kesuksesan besar di TikTok pada tahun 2024. Kolaborasi unik yang menggabungkan budaya Barat dan Jepang ini, dengan lirik campuran bahasa Inggris dan Jepang serta beat yang catchy, menjadi viral berkat koreografi dance yang dibuat oleh pengguna TikTok.

Selain popularitasnya di TikTok, "Mamushi" juga mencatatkan prestasi di Billboard Rhythmic Airplay Chart, meraih No. 1 untuk pertama kalinya. Lagu ini berhasil menduduki posisi puncak pada chart yang terbit pada 26 Oktober.

7. "Too Sweet" – Hozier

Lagu "Too Sweet" milik penyanyi-penulis lagu asal Irlandia, Hozier, dirilis pada 22 Maret 2024 melalui Rubyworks dan Island Records di Inggris, serta Columbia Records di AS. Lagu ini merupakan track pertama dari EP kelimanya, Unheard, dan dirilis sebagai single pada 29 Maret 2024.

"Too Sweet" berhasil menempati posisi No. 1 di berbagai chart internasional, termasuk di Australia, Islandia, Irlandia, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat. Lagu ini menjadi single pertama Hozier yang meraih peringkat teratas di ketujuh negara tersebut.

Lagu-lagu yang telah mendominasi chart dan tren musik di tahun 2024 ini menunjukkan betapa dinamis dan inovatifnya industri musik saat ini. Seiring berjalannya waktu, kita dapat berharap lebih banyak karya luar biasa yang akan terus mewarnai dunia musik di tahun-tahun mendatang. (Siti Laela Malhikmah)