J-Hope BTS Siap Gelar Konser Solo di Jakarta, Cek Jadwal Lengkapnya!

Bisnis.com, JAKARTA -- ARMY siap-siap, J-Hope, personil boy band Korea Selatan BTS, bakal menggelar tur solonya, termasuk ke Jakarta.

Usai merampungkan wajib militernya, J-Hope resmi mengumumkan tur yang akan dimulai pada akhir Februari. Rangkaian konser bertajuk "Hope on the Stage" akan berlangsung selama 31 hari ini akan mencakup kota-kota besar di Asia dan Amerika Utara.

Tur ini dimulai dengan rangakaian konser tiga malam di KSPO Dome yang megah di Seoul mulai 28 Februari hingga 2 Maret. Konser ini akan menandai konser solo pertama J-Hope di negara asalnya.

Dari sana, Hobi melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat, tampil beberapa malam di tempat-tempat ikonik seperti Barclays Center di New York dan Allstate Arena di Chicago.

Pada April 2025, J-Hope bakal mulai perjalanan turnya di Asia dari Manila, Filipina pada 12 dan 13 April. Kemudian, tur akan dilanjutkan ke Jepang, Singapura, Jakarta, Bangkok, Makau, dan Taipei.

J-Hope sendiri dijadwalkan akan menggelar konsernya di Jakarta selama dua hari pada 3 dan 4 Mei 2025 di Indonesia Arena, GBK.

Meskipun "Hope on the Stage" menjadi tur solo pertamanya, J-Hope sudah tidak asing lagi dengan menarik perhatian banyak penonton.

Pada 2022, dia telah menjadi artis Korea Selatan pertama yang menjadi bintang utama festival musik besar AS di Lollapalooza. Materi solonya juga menawarkan banyak pilihan untuk daftar lagunya, mulai dari album solonya yang dirilis pada 2022 Jack in the Box, yang memuncak di Nomor 6 di Billboard 200, hingga kolaborasi favorit penggemar seperti "On the Street" dengan J. Cole dan "Chicken Noodle Soup" yang menampilkan Becky G.

Dia juga memiliki materi dari mixtape Hope World 2018-nya, yang masih masuk dalam tangga lagu Top 40 di Billboard 200 meskipun dirilis secara gratis dan hanya dalam format digital.

Baru-baru ini, J-Hope juga merilis Hope on the Street Vol. 1 EP dan serial dokumenter enam bagian yang menyertainya pada Maret tahun lalu yang mengeksplorasi inspirasi dan minatnya terhadap tari jalanan.

Tur J-Hope diumumkan tak lama setelah menyelesaikan wajib militernya selama 18 bulan. Setelah resmi lulus wajib militer pada Oktober 2024, J-Hope tidak terlalu menonjolkan diri dengan hanya menghadiri beberapa acara penggemar dan acara lainnya.

Namun, tur ini menandai dimulainya babak baru yang menarik bagi sang penyanyi dan kembalinya dia ke panggung global.

Adapun, berikut jadwal lengkap tur "Hope on the Stage" sepanjang tahun ini:

• 28 Februari - Seoul, Korea Selatan @ KSPO Dome

• 1 Maret - Seoul, Korea Selatan @ KSPO Dome

• 2 Maret - Seoul, Korea Selatan @ KSPO Dome

• 13 Maret - New York, NY @ Barclays Center

• 14 Maret - New York, NY @ Barclays Center

• 17 Maret - Chicago, IL @ Allstate Arena

• 18 Maret - Chicago, IL @ Allstate Arena

• 22 Maret - Kota Meksiko, Meksiko @ Palacio de los Deportes

• 23 Maret - Kota Meksiko, Meksiko @ Palacio de los Deportes

• 26 Maret - San Antonio, TX @ Frost Bank Center

• 27 Maret - San Antonio, TX @ Frost Bank Center

• 31 Maret - Oakland, CA @ Oakland Arena

• 1 April - Oakland, CA @ Oakland Arena

• 4 April - Los Angeles, CA @ Stadion BMO

• 6 April - Los Angeles, CA @ Stadion BMO

• 12 April - Manila, Filipina @ SM Mall of Asia Arena

• 13 April - Manila, Filipina @ SM Mall of Asia Arena

• 19 April - Saitama, Jepang @ Saitama Super Arena

• 20 April - Saitama, Jepang @ Saitama Super Arena

• 26 April - Singapura @ Singapore Indoor Stadium

• 27 April - Singapura @ Singapore Indoor Stadium

• 3 Mei - Jakarta, Indonesia @ Indonesia Arena, GBK

• 4 Mei - Jakarta, Indonesia @ Indonesia Arena, GBK

• 10 Mei - Bangkok, Thailand @ Impact Arena

• 11 Mei - Bangkok, Thailand @ Impact Arena

• 17 Mei - Makau @ Galaxy Arena

• 18 Mei - Makau @ Galaxy Arena

• 24 Mei - Taipei, Taiwan @ NTSU Arena (Linkou Arena)

• 25 Mei - Taipei, Taiwan @ NTSU Arena (Linkou Arena)

• 31 Mei - Osaka , Jepang @ Kyocera Dome Osaka

• 1 Juni - Osaka, Jepang @ Kyocera Dome Osaka