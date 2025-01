Konser The Script di Indonesia Digelar 2 Pekan Lagi

Bisnis.com, JAKARTA - Dua pekan lagi, Konser Spektakuler “The Script Satellites World Tour 2025” akan digelar di Indonesia tepatny di Jakarta dan Surabaya.

The Script bersama dengan band pembuka, Hoobastank, siap menghadirkan konser berkesan penuh dengan lagu-lagu hits dan performa yang spektakuler di dua kota besar Indonesia, yaitu:

Adapun jadwal konser sebagai berikut

· Jakarta: Jumat, 14 Februari 2025, di ICE BSD City, dipromotori oleh Color Asia Live.

· Surabaya: Minggu, 16 Februari 2025, di JATIM Expo, dipromotori oleh Otello Asia.

The Script, dengan repertoar lagu-lagu hits seperti "Hall of Fame," "Breakeven," dan "The Man Who Can’t Be Moved," serta lagu-lagu hits lainnya dari album terbaru mereka "Satellites," dijamin akan membawa pengalaman istimewa pada sebuah perjalanan musical The Script yang emosional dan menginspirasi.

Sementara itu, Hoobastank, yang akan memanaskan suasana dengan lagu-lagu seperti "The Reason," "Crawling in the Dark," dan "Running Away," siap untuk menggetarkan hati para penggemarnya di Jakarta dan Surabaya.

Tiket Kategori Baru - Festival B: masih tersedia dengan harga Rp. 550.000* (belum termasuk pajak dan biaya administrasi). Tiket dijual secara eksklusif di www.thescriptindonesia2025.com.

Konser yang digelar oleh Color Asia Live dan Otello Asia ini dijual di situs resmi www.thescriptindonesia2025.com.

Sebagai bagian dari rangkaian Satellites World Tour 2025, The Script akan membawakan lagu-lagu dari album terbaru mereka, "Satellites," dengan pertunjukan yang penuh efek visual memukau dan produksi kelas dunia.

Hoobastank yang terkenal dengan hits seperti "The Reason," "Crawling in the Dark," dan "Running Away", mereka telah meraih pencapaian luar biasa.

Lagu mereka, "The Reason," telah mencapai lebih dari 1 miliar lebih streaming di Spotify dan bergabung dengan "Billions Club." Lagu ini tetap relevan bahkan setelah 20 tahun dirilis dan terus menarik perhatian generasi muda melalui platform seperti TikTok serta serial TV populer "Beef" di Netflix.

Dengan lebih dari 9,8 juta pendengar bulanan di Spotify, kehadiran Hoobastank akan memberikan energi luar biasa untuk memanaskan suasana konser.