Cetak Sejarah! Animasi 'Ne Zha 2' Film Non-Hollywood Pertama Tembus US$1 Miliar di Box Office

Bisnis.com, JAKARTA - Film Blockbuster animasi China "Ne Zha 2" telah memecahkan rekor box office, menjadi film pertama yang melampaui US$1 miliar dalam satu pasar dan film non-Hollywood pertama yang bergabung dengan klub miliaran dolar yang didambakan.

Film kedua dalam franchise mitologi ini juga telah mencetak rekor baru untuk penerimaan penonton sepanjang masa di China, menarik lebih dari 160 juta penonton bioskop, menurut data dari platform tiket Maoyan dan Beacon.

Dlansir dari CGTN, diperankan oleh Yang Yu, yang dikenal sebagai Jiaozi, film ini muncul di layar lebar selama periode Tahun Baru Imlek yang menguntungkan pada tanggal 29 Januari, melampaui "Wolf Warrior 2" tahun 2017 untuk menjadi film Tiongkok yang paling banyak ditonton. Sementara itu, total pendapatannya (termasuk prapenjualan) mencapai 8 miliar yuan (sekitar $1,12 miliar) pada hari Minggu.

Hanya dalam delapan hari lima jam setelah dirilis, "Ne Zha 2" menjadi film terlaris sepanjang masa Tiongkok sepanjang masa pada hari Kamis, melampaui rekor 5,77 miliar yuan yang dibuat oleh "The Battle at Lake Changjin". Sehari kemudian, film tersebut melampaui "Star Wars: The Force Awakens" untuk menjadi film dengan pendapatan kotor tertinggi yang pernah ada di satu pasar, mencapai lebih dari 6,79 miliar yuan di Tiongkok pada hari Jumat.

Sebagai tindak lanjut dari sensasi animasi "Ne Zha", yang meraup 5 miliar yuan dan menduduki puncak tangga lagu box office negara itu pada tahun 2019, sekuel ini telah memikat penonton dengan visualnya yang menakjubkan, cerita yang kaya, dan resonansi budaya yang mendalam.

Pemecahan rekor tersebut menjadikan "Ne Zha 2" bukan sekadar raksasa box office namun juga sebuah fenomena budaya. Hal ini semakin menegaskan kemampuan Tiongkok dalam memproduksi film-film laris dalam negeri yang menarik perhatian penonton dalam negeri.

Analis industri kini mengamati dengan cermat untuk melihat apakah "Ne Zha 2" dapat mempertahankan momentumnya dan menetapkan tolok ukur yang lebih tinggi lagi di masa mendatang. Maoyan pada Minggu malam sekali lagi menaikkan perkiraan box office domestik untuk film tersebut, sekarang memproyeksikan film tersebut akan melampaui 12 miliar yuan – naik dari perkiraan lebih dari 10,8 miliar yuan tiga hari yang lalu. Ini menandai pertama kalinya sebuah film Tiongkok diperkirakan akan melewati ambang batas 10 miliar yuan.

Sekuelnya melanjutkan kisah karakter ikonik dari mitologi Tiongkok. Bersetting setelah kejadian di film pertama, film ini mengikuti Nezha dan Aobing saat jiwa mereka diselamatkan namun bentuk fisik mereka menghadapi kehancuran. Dengan bantuan Taiyi Zhenren abadi, yang menggunakan Teratai Tujuh Warna untuk merekonstruksi tubuh mereka, kedua pahlawan tersebut harus menghadapi banyak tantangan.

Membawa penonton pada perjalanan emosional yang memadukan aksi, humor, dan hati, "Ne Zha 2" sendiri menyumbang setengah dari total box office liburan Festival Musim Semi tahun 2025 yang bersejarah – total yang melampaui 9,5 miliar yuan dari 28 Januari hingga 4 Februari.

Kinerja yang kuat ini menandai kemenangan besar bagi industri film China, yang menghadapi tahun yang sulit pada tahun 2024, dengan pendapatan box office turun 23 persen dari tahun 2023 dan 34 persen dari puncak sebelum pandemi pada tahun 2019.