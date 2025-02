Peran Keluarga dalam Cegah Kasus Obesitas

Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas telah mencapai 37,8%.

Berbagai penyebab obesitas berasal dari pola makan, seperti asupan protein yang tidak mencukupi, konsumsi makanan manis yang tinggi, makanan instan, dan makanan cepat saji, terutama di daerah perkotaan, sehingga peran keluarga sangat penting dalam mendidik dan memberikan nutrisi seimbang di dalam rumah.

Dr.Luigi Gratton, Vice President of the Office of Health and Wellness Chair, Herbalife Nutrition Advisory Board, seorang ahli dalam nutrisi klinis dan kedokteran keluarga menekankan peran penting keluarga dalam membina kebiasaan sehat di rumah, didukung oleh penelitian terbaru tentang nutrisi keluarga.

"Membangun lingkungan keluarga yang mendukung pola makan sehat adalah kunci untuk meningkatkankesehatan keluarga. Ini termasuk komunikasi yang baik, keterlibatan orang tua, dan kebiasaan makan keluarga yang konsisten. Dengan pendekatan terpadu, keluarga dapat menciptakan kebiasaan makan sehat yang bermanfaat tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga bagi semua anggota keluarga," kata Dr. Luigi.

Oktrianto Wahyu Jatmiko, Director & General Manager of Herbalife Indonesia, menyampaikan bahwa fondasi masyarakat yang sehat dimulai dengan kebiasaan dan pilihan yang dikembangkan di dalam rumah.

Menurutnya, peran keluarga, nutrisi, dan hidup aktif dalam mencapai tujuan pribadi dan kolektif, dan bahwa kesuksesan sejatidimulai di mana cinta, dukungan, dan perhatian tumbuhdari rumah.

"Karena itu Herbalife menggelar kampanye "Home Consumption" untuk mempromosikan nutrisi seimbang dan gaya hidup yang lebih sehat di antara anggota keluarga Indonesia guna mendukung tujuan gaya hidup dan kesehatan mereka," ujarnya.

Dia memapakran kampanye ini untuk memberdayakan keluarga dengan membekali mereka dengan alat dan pendidikan yang diperlukan untuk membangun kebiasaan sehat yang langgeng.

Kampanye ini menampilkan serangkaia nprogram seperti lokakarya nutrisi dan kebugaran, dukungan masyarakat melalui Nutrition Clubs, dan acara komunitas lainnya yang dirancang untuk menginspirasi hidup aktif dan sehat di seluruhIndonesia.

Dalam kampanye ini memberikan bekal pelatihan kepada semua member independent di Indonesia untuk belajar dan memulai menghadapi tahun 2025.

“Untuk ibu dan ayah, fokusnya adalah pada kesehatan umum, manajemen beratbadan, kebugaran, dan kecantikan. Untuk orang dewasa yang sedang tumbuh, selain manajemen beratbadan dan kebugaran, kami akan menekankan peningkatan fokus mereka. Terakhir, untuk kakek-nenek, prioritasnya adalah kesehatan sendi dan tulang, kesehatan otak kognitif, dan memperkuat kekebalan mereka.” paparnya