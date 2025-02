You're The Apple of My Eye, Kisah Manis Cinta Pertama kini Diangkat jadi Film Drama Korea

Bisnis.com, JAKARTA — Bagi penggemar film drama, khususnya drama Taiwan atau Thailand pasti sudah tak asing dengan judul film You're The Apple of My Eye.

Kali ini, kisah pahit manis cinta di dalamnya diangkat kembali dalam versi drama Korea, yang selain membawa nostalgia ke film versi 2011, juga bisa bikin penontonnya baper maksimal.

Pada film You Are The Apple of My Eye kali ini, digarap oleh sutradara Cho Young-myoung dan menghadirkan Jung Jin Young dari B1A4 sebagai Jin Woo dan Dahyun TWICE sebagai Seon Ah.

Baca Juga Review Film Cleaner, Tampilkan Aksi Heroik Si Pembersih Jendela Gedung

Berlatar tahun 2000-an, film ini tetap membawa nuansa segar dalam kisah nostalgia cinta pertama yang menarik untuk pecinta romansa komedi.

Sinopsis You're The Apple of My Eye

Kisah yang diangkat kembali ini mengikuti kehidupan Jin Woo, seorang remaja nakal yang sering membuat ulah, dan malas belajar dan Seon Ah, siswi teladan yang disiplin, yang disukai banyak teman sekelasnya.

Kisah mereka dimulai dari keisengan Jin Woo dan teman-temannya di kelas, yang membuat Seon Ah ikut terseret dihukum guru untuk keluar dari kelas.

Kejadian tak sengaja itu yang membuat mereka semakin dekat, dan menjalin kisah cinta. Namun, jalan cinta mereka penuh dengan lika-liku.

Review You're The Apple of My Eye

Seperti film ini dalam versi-versi sebelumnya, kisahnya tentu sudah tertebak oleh para penonton, denga plit twist di akhir kisah, yang juga jadi bagian favorit dari Jung Jin Young.

Sedikit berbeda dengan versi Taiwan atau Thailandnya, versi Korea ini lebih menonjolkan drama dan kisah cintanya yang manis dan lucu, alih-alih menunjukkan ambisi dan keras kepalanya masing-masing karakter yang membuat film versi 2011 lebih bikin banjir air mata.

Namun chemistry dan akting kedua pemeran utama begitu apik dan menarik meskipun film ini merupakan film awal mereka.

Dari sisi latar tempat menunjukkan berbagai sisi Korea Selatan yang cantik, dan latar waktu juga dikisahkan dengan baik untuk menegaskan tahun 2000-an, dengan penggunaan ponsel lipat.

Meskipun film ini merupakan remake, tetap menarik untuk dinikmati para penggemar film romansa komedi, dan penggemar film ini versi sebelumnya.

You're The Apple of My Eye bakal bisa segera disaksikan dan tayang di bioskop mulai Jumat, 21 Februari 2025.