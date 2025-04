Deretan Top 5 Artis K-pop Tercantik Tahun 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah deretan top 5 artis K-pop tercantik di tahun 2025.

Dalam dunia hiburan Korea Selatan, banyak idola K-Pop yang telah sukses merambah ke dunia akting, memukau penggemar tidak hanya dengan bakat mereka di atas panggung, tetapi juga dengan kemampuan akting dan visual yang menawan di layar kaca.

Dilansir dari koreanboo.com pada Jumat (4/4/2035), berikut adalah daftar artis K-pop tercantik.

5. Nana

Mantan anggota After School, Nana, telah membintangi berbagai drama dan film sejak tahun 2010-an, termasuk "Love in Contract" dan serial Netflix "Mask Girl". Dengan pesona dan bakat aktingnya, Nana berhasil meraih 7% suara dalam jajak pendapat ini.

4. YoonA (Girls’ Generation)

YoonA memulai debut aktingnya pada tahun 2007 melalui drama "Two Outs in the Ninth Inning". Sejak itu, dia telah membintangi berbagai drama populer seperti "King the Land". Kecantikan alami dan kemampuan aktingnya membuatnya mendapatkan 8% suara dari para penggemar.

3. Jennie (BLACKPINK)

Jennie, anggota BLACKPINK, memulai debut aktingnya dalam serial HBO "The Idol" pada tahun 2023 sebagai Dyanne. Penampilannya yang memukau dan karismanya di layar membuatnya meraih 15% suara dalam jajak pendapat ini.

2. Bae Suzy

Bae Suzy memulai karier aktingnya melalui drama "Dream High" pada tahun 2011. Sejak itu, dia telah membintangi berbagai drama terkenal seperti "Uncontrollably Fond", "While You Were Sleeping", dan "Doona!".

Dengan kombinasi bakat dan visual yang menawan, Suzy berhasil mendapatkan 16% suara dari para penggemar.

1. IU

Menduduki peringkat pertama adalah IU, yang juga memulai debut aktingnya melalui "Dream High". Beberapa drama populer yang dibintanginya antara lain "Hotel del Luna",

"When Life Gives You Tangerines", dan "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo". Dengan pesona dan kemampuan akting yang luar biasa, IU meraih 37% suara, menjadikannya idola-aktris K-Pop tercantik menurut jajak pendapat ini.

Daftar ini menunjukkan bahwa banyak idola K-Pop yang berhasil membangun karier cemerlang di dunia akting, memukau penonton dengan bakat dan visual mereka yang menawan. (Mianda Florentina)