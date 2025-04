Bali dan Jakarta Masuk Destinasi Terbaik Dunia Versi Trip.Best 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Trip.com, salah satu penyedia layanan perjalanan online terkemuka di dunia, baru saja merilis Trip.Best Global Rankings 2025. Bali dan Jakarta ternyata berhasil masuk ke dalam daftar 100 destinasi terbaik dunia pada 2025.

Daftar peringkat ini merupakan edisi kedua dari kompilasi rekomendasi tahunan Trip.com yang menampilkan 100 destinasi, akomodasi hotel, atraksi, restoran, dan hiburan malam terbaik di Asia, bahkan seluruh dunia.

General Manager, Trip.com Indonesia Krishna Arya mengatakan daftar ini disusun melalui kombinasi analisa data berbasis AI, ulasan dari para wisatawan dan tenaga ahli. Peringkat Trip.Best 2025 dapat menampilkan tempat-tempat perjalanan yang berkualitas, sesuai standar layanan yang konsisten dan popular sekaligus menggambarkan tingginya permintaan pencarian dan volume pemesanan yang positif berikut reputasinya.

Dalam Trip.Best Global Rankings 2025, Bali dan Jakarta masuk sebagai dua dari 100 destinasi terbaik di dunia. Bali menempati posisi ke-10 dan Jakarta berada di posisi 41. Sebanyak 35 hotel, restoran, dan atraksi favorit Indonesia juga termasuk dalam daftar ini.

“Kami senang karena Indonesia masuk sebagai destinasi favorit para wisatawan dunia, termasuk juga akomodasi dan atraksinya. Masuknya Indonesia dalam Trip.Best Global Rankings 2025 menjadi indikator yang jelas bahwa Indonesia telah menjadi salah satu destinasi pilihan utama di Asia, maupun dunia," ujarnya dalam

Krishna Arya mengatakan Trip.Best Global Rankings 2025 terus menetapkan standar keunggulan dalam industri traveling. Daftar ini berhasil memanfaatkan ratusan juta data Trip.com.

Data-data tersebut meliputi ulasan original para pelanggan, popularitas penjualan sepanjang tahun, jaminan kualitas yang konsisten, serta fitur-fitur seperti pemilihan hotel, atraksi, hiburan malam, restoran, dan juga destinasi berlibur di seluruh dunia.

"Data yang digunakan telah tervalidasi oleh pengguna Trip.com yang beragam. Hasil dari Trip.Best ini diharap dapat membantu para wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka untuk mendapatkan pengalaman berlibur terbaik," imbuhanya.

Hotel Mewah dan Resor Ramah Keluarga Mendominasi Peringkat Global

Pada kategori Akomodasi, Trip.Best Global Rankings 2025 menyoroti berbagai pilihan penginapan terbaik di seluruh dunia. Pilihan tersebut meliputi hotel mewah di kota-kota besar hingga resor keluarga yang memberikan ketenangan.

Paris berhasil mempertahankan reputasinya sebagai pusat perhotelan mewah untuk kategori Global 100 Luxury Hotels. Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel yang merupakan penginapan legendaris Perancis berhasil meraih posisi no. 1 secara global. Diikuti juga dengan ikon Paris lainnya, seperti Le Bristol Paris dan La Réserve Paris, masuk dalam lima besar.

New York juga unjuk gigi dengan Four Seasons Hotel di pusat kota dan The St. Regis masuk dalam jajaran 10 besar. Sementara itu, Aman Tokyo dan Raffles Singapura menjadi sorotan tersendiri dengan melanjutkan tren merek hotel Asia yang kuat mendominasi peringkat tertinggi untuk kategori mewah.

Bali juga mempertahankan reputasinya untuk kategori perhotelan mewah, menempatkan beberapa properti dalam Global 100 Luxury Hotels. Beberapa diantaranya, yaitu Amankila (#11), Mandapa – a Ritz Carlton Reserve (#13), Bvlgari Resort (#14) dan Raffles in Bali (#39).

Hotel dengan nuansa budaya dan pemandangan alam indah juga unggul dalam daftar ini. Diketahui bahwa para wisatawan kini mencari akomodasi yang menawarkan pengalaman khas suatu destinasi, baik itu penginapan bergaya ryokan di pegunungan Alpen Jepang, maupun safari lodge di Afrika yang memadukan kemewahan dengan cita rasa lokal.

Lalu, terdapat pula kategori “Instragrammable Hotels”, akomodasi dengan daya tarik visual bagi para pengguna media sosial, terutama Instagram, yang dikuasai hotel-hotel di Asia dan Eropa. Ini mencerminkan tren inspirasi perjalanan yang dipicu media sosial.

"Misalnya, terdapat beberapa hotel fiksi dalam serial populer HBO 'White Lotus' yang menjadi kenyataan berupa resor mewah, seperti Four Seasons Resort Koh Samui, Four Seasons Resort Maui di Wailea, dan San Domenico Palace di Italia. Termasuk pula The Langham dan The Orient Jakarta, a Royal Hideaway Hotel yang juga populer di era Instagram," katanya.

Di berbagai benua, baik itu vila di Bali maupun ski chalet di Swiss, peringkat hotel Trip.Best 2025 menangkap tren yang semakin berkembang. Tren tersebut adalah para wisatawan yang makin mencari pengalaman berkesan dengan tema-tema unik (kemewahan, ramah keluarga, pemandangan indah, dan lainnya).

Dari faktor-faktor tersebut, bisa disimpulkan kalau sekarang mereka tidak hanya mencari tempat bermalam tapi juga pengalaman mengesankan.

Hasil lengkap dari Trip.Best Global Rankings 2025 dapat dilihat di situs ini, atau klik ikon “Top Picks – Trip.Best” yang berada di halaman utama pada aplikasi Trip.com