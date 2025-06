Bahaya, Kenali Gangguan Kecemasan yang Bisa Sebabkan Kematian

Bisnis.com, JAKARTA – Penyakit gangguan kecemasan yang mengganggu Kesehatan mental ternyata bisa menyebabkan kematian, jika tubuh merespon dengan berlebihan.

Baru-baru ini, aktor senior perfilman Korea Selatan, Choi Jung Woo, menghembuskan napas terakhirnya pada akhir bulan Mei 2025. Agensi Bless ENT mengungkapkan penyebab pasti kematian sang aktor belum diungkapkan ke publik. Choi Jung Woo dikenal luas lewat penampilannya dalam sejumlah drama populer, seperti City Hunter, Doctor Stranger, dan The Legend of the Blue Sea.

Seorang perwakilan agensi menyatakan bahwa sang aktor meninggal dunia secara mendadak. Meskipun penyebab pasti belum diungkapkan, dilansir dari Yonhap News, Choi Jung Woo diduga menderita gangguan kecemasan, gangguan panik, dan depresi.

Dilansir dari my.clevelandclinic.org, Senin (2/6/2025), gangguan kecemasan adalah jenis kondisi kesehatan mental di mana seseorang merespons situasi tertentu dengan rasa takut atau panik berlebihan. Gejala fisiknya bisa meliputi jantung berdebar, berkeringat, hingga perasaan bahaya yang akan datang.

Jenis-Jenis Gangguan Kecemasan

1. Generalized Anxiety Disorder (GAD)

Ditandai dengan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

2. Agoraphobia

Ketakutan intens terhadap situasi atau tempat yang membuat seseorang merasa tidak bisa melarikan diri atau mendapatkan pertolongan.

3. Panic Disorder

Serangan panik mendadak tanpa alasan jelas. Penderita sering merasa takut serangan itu akan datang kembali.

4. Specific Phobias

Ketakutan ekstrem terhadap objek atau situasi tertentu, seperti ketinggian, darah, atau hewan.

5. Social Anxiety Disorder (Social Phobia)

Ketakutan yang intens terhadap situasi sosial karena takut dinilai negatif oleh orang lain.

6. Separation Anxiety Disorder

Kecemasan berlebihan ketika terpisah dari orang yang dicintai.

7. Selective Mutism

Ketidakmampuan untuk berbicara di situasi tertentu karena rasa cemas, biasanya terjadi pada anak-anak.

Gejala Umum Gangguan Kecemasan

* Merasa panik, bahaya, atau malapetaka yang akan datang

* Rasa tidak berdaya

* Gugup atau gelisah

* Hiperinflasi (napas cepat)

* Detak jantung meningkat

* Pikiran obsesif terhadap pemicu kecemasan

* Berkeringat

* Gemetar

Cara Mencegah atau Mengelola Kecemasan

Jika Anda mengalami gangguan kecemasan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan mental. Namun, beberapa langkah berikut dapat membantu mengurangi gejalanya:

* Jaga pola makan seimbang, serta konsumsi multivitamin bila diperlukan

* Batasi konsumsi alkohol, kafein, dan gula

* Luangkan waktu untuk diri sendiri, misalnya 20 menit relaksasi setiap hari

* Kurangi aktivitas yang tidak penting dari jadwal harian

* Tulis jurnal kecemasan untuk memantau pemicu dan reaksi emosional Anda

Dengan memahami gejala dan cara mencegah gangguan kecemasan Anda dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan.