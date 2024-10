Selena Gomez Resmi jadi Miliarder dengan Kekayaan US$1,3 Miliar, Ini Sumber Cuannya

Bisnis.com, JAKARTA — Bloomberg Billionaires Index baru-baru ini melaporkan Selena Gomez telah mencapai status miliarder dengan kekayaan mencapai US1,3 miliar atau setara dengan Rp19,86 triliun.

Namun, besarnya kekayaan Selena bukan berasal dari pekerjaannya sebagai penyanyi, melainkan sebagai pengusaha.

Dalam laporan Bloomberg, kekayaan Selena Gomez meningkat pesat karena keberhasilan mereknya, Rare Beauty.

Namun, ketika ditanya soal statusnya sebagai miliarder, Selena mengatakan "bersyukur". Tapi, dia juga menyatakan bahwa dia pikir "tidak enak membicarakan soal uang."

Lahir pada 1992, Selena Gomez mulai bekerja sejak usia muda. Dia debut dalam acara tv Barney & Friends pada 2002 saat dia baru berusia 10 tahun.

Selena kemudian bekerja di banyak acara TV dan film, dan meraih kesuksesan maksimal dengan perannya di Disney, saat dia berperan dalam Wizards of Waverly Place sebagai pemeran utama.

Selain itu, Selena Gomez juga dikenal dengan beberapa album dan lagu-lagu hitnya seperti Calm Down, Ice Cream, Love On, Love You Like a Love Song, Fetish, dan Lose You To Love Me. Kemudian pada 2020, penyanyi itu mendirikan perusahaan kosmetik kecantikannya yang bernilai jutaan dolar, Rare Beauty.

Baru berdiri 4 tahun lalu, Forbes melaporkan bahwa pada 2024, bahwa Rare Beauty milik Selena sudah bernilai US$2 miliar. Meskipun pada awalnya, merek tersebut hanya tersedia di toko Sephora di Amerika Utara, kini brand itu telah menjangkau banyak negara, termasuk sebagian Asia dan Eropa.

Seiring pertumbuhan perusahaan, ada beberapa rumor Selena berencana untuk menjual perusahaannya, namun, dia menepis semuanya, seperti yang dia katakan kepada majalah Time pada Mei 2024.

Selain itu, Selena Gomez juga telah berjuang keras meningkatkan kesadaran kesehatan mental, saat dia memulai Rare Impact Fund pada 2020. 1% dari semua penjualan dari Rare Beauty disalurkan ke lembaga nirlaba kesehatan mental.

Menurut The New York Post, program tersebut bertujuan untuk mengumpulkan US$100 juta dalam 10 tahun ke depan untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang di komunitas yang kurang terlayani.

Lebih lanjut, endorse dari banyak merek seperti Adidas, Coco-Cola, Louis Vuitton, Pantene, Puma, Coach, dan masih banyak lagi, juga telah menghasilkan banyak uang bagi Selena Gomez.

Dia juga populer karena album-albumnya, seperti The Stars Dance, Revival, dan Rare. Penyanyi dan aktris tersebut juga muncul dalam film-film seperti Game Over, Neighbors 2: Sorority Rising, The Dead Don’t Die, dan masih banyak lagi.

Karier Gomez di industri hiburan juga semakin menguat dengan penampilannya yang dinominasikan Golden Globe dalam acara hit Only Murders in the Building, di mana dia membintangi bersama Steve Martin dan Martin Short. Menurut Time, Selena dilaporkan bisa membawa pulang setidaknya US$6 juta per musim untuk perannya.