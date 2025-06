Confirmed! HYDE Mampir ke Jakarta untuk Tur Dunia November 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi penggemar musik Jepang pasti tak asing lagi dengan HYDE, vokalis legendaris L’Arc-en-Ciel, VAMPS, dan THE LAST ROCKSTARS, yang comeback dalam tur solo bertajuk “HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR”.

Tur dunia itu juga akan singgah di Jakarta. Konser itu akan berlangsung pada Sabtu, 1 November 2025, di Tennis Indoor Senayan.

Nikmati malam penuh energi dengan suara khas HYDE dengan intensitas yang luar biasa, dan pertunjukan panggung yang memikat, sebuah pengalaman musik yang siap mengguncang dan memukau para penonton.

Penjualan tiket akan dibuka mulai Rabu, 25 Juni 2025, pukul 13.00 WIB melalui hydejkt.com.

Berikut perincian kategori dan harga tiketnya

1. Ultimate Package – Rp 2.750.000

• Satu (1) tiket Kategori 1 (Standing)

• Kartu pos bertanda tangan (untuk semua pembeli)

• Kesempatan mengikuti soundcheck sebelum pertunjukan (untuk semua pembeli)

• Goodies VIP eksklusif dengan desain khusus (untuk semua pembeli)

• Laminated pass VIP eksklusif dan lanyard (untuk semua pembeli)

• Prioritas antrean merchandise dan akses ke gedung konser (untuk semua pembeli)

2. CAT 1 (Rp 1.900.000)

• Satu (1) tiket Kategori 1 (Standing)

3. CAT 2 (Rp 1.750.000)

• Satu (1) tiket Kategori 2 (Seating)

4. CAT 3 (Rp 1.500.000)

• Satu (1) tiket Kategori 3 (Seating)

5. CAT 4 (Rp 1.000.000)

• Satu (1) tiket Kategori 4 (Seating)

Harga tiket tersebut belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10% dan biaya administrasi tiket sebesar 5%.

Legenda Rock dari Band Terbesar Jepang

Sebagai vokalis utama L’Arc-en-Ciel, HYDE telah begitu dikenal bahkan membuka jalan dikenalnya musik-musik dari band rock Jepang.

Prestasi L’Arc-en-Ciel mencakup dua puluh kali tampil di Tokyo Dome dengan kapasitas sekitar 50.000 penonton setiap kali, dan menjadi band Jepang pertama yang menjadi headliner di Madison Square Garden.

Sejak debut mereka, L’Arc-en-Ciel telah merilis 12 album studio dan empat puluh empat singel, dengan total penjualan lebih dari 40 juta rekaman di seluruh dunia.

Pada Januari 2025, grup ini merayakan ulang tahun HYDE dengan “L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION” di Tokyo Dome, yang dihadiri sekitar 100.000 penggemar selama dua malam.

Pada 2008, HYDE mendirikan VAMPS bersama gitaris K.A.Z (OBLIVION DUST). VAMPS juga dengan cepat mendapatkan pengakuan internasional, menjual habis pertunjukan di arena-arena di seluruh Asia dan Amerika Selatan.

Terbaru, pada 2022, HYDE membentuk THE LAST ROCKSTARS (TLRS) bersama rekan-rekan legendaris YOSHIKI (X JAPAN), SUGIZO (LUNA SEA, X JAPAN), dan MIYAVI.

Selama tur debut mereka awal 2023, TLRS berhasil menjual habis semua tiket konser di Tokyo, New York, dan Los Angeles, yang menajdi bukti pengaruh global mereka dan daya tarik HYDE yang tak lekang oleh waktu.

HYDE kemudian berkarya solo. Pada September 2024, dia merilis “HYDE [INSIDE]”, album studio orisinal pertamanya dalam hampir lima tahun. Diproduksi oleh kolaborator bertaraf internasional, album ini menghadirkan perjalanan intim ke dalam jiwa kreatif HYDE.

Tur “HYDE [INSIDE]” yang sudah dimulai pada 2024 berhasil menarik 65.600 penonton di masing-masing 17 pertunjukan di Jepang dan 14.800 penggemar di sembilan penampilan internasional, tujuh di Asia dan dua di Amerika Serikat.

Selain itu, jadwal HYDE pada 2024 mencakup penampilan di 16 festival di Jepang dan dua festival bergengsi di Asia.

Menatap 2025, HYDE berencana memperluas jejak globalnya dengan pertunjukan di Amerika Selatan dan Eropa sebagai bagian dari tur dunianya.

Musik HYDE banyak mendapatkan sorotan utama melalui anime dan video game. Kolaborasinya mencakup “Mugen” (tema opening) dan “Tokoshie” (tema ending) bersama MY FIRST STORY untuk anime populer secara global Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hashira Training Arc.