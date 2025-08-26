Aktif Bergerak Cegah Penyakit Berbahaya

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan, mulai dari prevalensi penyakit tidak menular yang masih tinggi hingga kesadaran masyarakat yang masih perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan hasil skrining kesehatan gratis yang dilakukan oleh perusahaan pada sembilan titik di delapan kota, ditemukan 6 dari 10 peserta skrining memiliki hasil pengukuran yang tinggi pada faktor risiko penyakit kronis seperti hipertensi, kolesterol dan diabetes.

Menurut data International Diabetes Foundation (IDF) pada tahun 2024, prevalensi penderita diabetes pada orang dewasa Indonesia sebesar 11,3 persen. Sementara itu menurut Kementerian Kesehatan RI, prevalensi hipertensi penduduk dewasa sebesar 30,8 persen, kolesterol 11,7 persen.

Gaya hidup serba cepat, pola makan yang tidak seimbang, menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Untuk itu, edukasi berkelanjutan, kemudahan akses obat-obatan, serta dukungan layanan kesehatan digital yang aman, lengkap, dan terpercaya menjadi kunci dalam membantu masyarakat menjaga kesehatan mereka sejak dini.

Salah satu cara aktif bergerak bisa dilakukan dengan olahraga ringan seperti fun walk.

"Fun walk ini selaras dengan tren gaya hidup sehat yang semakin diminati anak muda khususnya Generasi-Z yang sangat aware pada kesehatan. Melalui Kegiatan fun walk kami mendorong agar masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kualitas kesehatannya dengan kesehatan dengan salah satunya dengan aktif berolahraga,” kata Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Krestijanto Pandji yang menggelar fun walk kerja sama PT Karsa Inti Tuju Askara (GoApotik), di area Car Free Day (CFD) Minggu, 24 Agustus 2025.

Dia mengatakan melalui acara ini, GoApotik tidak hanya mengajak masyarakat untuk bergerak aktif, tetapi juga mendorong terciptanya gaya hidup sehat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, GoApotik bekerjasama dengan Argon Peduli juga menghadirkan layanan skrining kesehatan gratis berupa cek kadar gula darah, kolesterol dan tekanan darah, sebagai bentuk layanan kesehatan promotif dan preventif sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan.

Untuk mendukung gaya hidup yang dinamis, GoApotik juga mengenalkan cara baru mendapatkan produk kesehatan melalui platform digital yang terjamin, lengkap dan terpercaya.

“GoApotik adalah platform kesehatan digital yang sesuai dengan gaya hidup generasi muda dan masyarakat Indonesia yang digital savvy, serba instan, dan menginginkan kemudahan dan kenyamanan dalam segala hal, termasuk menjaga kesehatan," tambah Krestijanto Pandji.

Direktur GoApotik, Ruth Retno Dewi mengatakan GoApotik telah menjadi pionir agregator epharmacy di Indonesia, memberikan akses mudah terhadap obat-obatan dan pelayanan farmasi digital, serta memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.