Yovie Widianto dan Andi Rianto Gelar Konser Miliaran Cinta Gandeng Sejumlah Musisi

Bisnis.com, JAKARTA - Musisi legendaris Yovie Widianto dan Andi Rianto akan kembai berkolaborasi dengan konser spektakuler bertajuk "Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser".

Konser yang akan digelar pada hari Minggu, 21 September 2025, di Plenary Hall Jakarta Convention Centre (JCC) ini akan membawa penonton bernostalgia mengenang konser-konser Yovie Widianto sebelumnya, seperti Irreplaceable (2013), Up Close & Personal (2014), Inspirasi Cinta (2018), Project X (2020), Billion Songs Concert (2023) dan Konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40 (2024).

Dalam "Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser", lagu-lagu hits abadi karya Yovie Widianto akan mendapatkan sentuhan baru yang istimewa dari Andi Rianto, salah satu komposer terbaik Indonesia yang dikenal dengan gaya orkestrasi sinematik dan komposisi emosionalnya.

Pertunjukan ini bukan sekadar konser biasa, melainkan sebuah persembahan miliaran momen cinta yang akan menyentuh hati para pecinta musik tanah air.

Tak sekadar tampil berdua, konser ini juga akan membawa berkolaborasi dengan sederet artis seperti Kahitna, Yovie & Nuno, KIM, Bilal Indrajaya, Arsy Widianto, Wijaya 80, Isyana Sarasvati, LTZ (Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya), Monita Tahalea, Rony Parulian, Shabrina Leanor dan Piche Kota, yang akan menjadikan konser ini sebagai kolaborasi unik yang memadukan nostalgia dan inovasi dalam nuansa musik yang memukau.

Yovie Widianto mengungkapkan bahwa konser ini akan menjadi catatan baru dalam perjalanan sejarah musiknya selama ini.

"Saya sangat antusias melihat karya-karya saya kembali dihadirkan dengan aransemen megah dari sahabat sekaligus komposer hebat, Andi Rianto. Mari rayakan miliaran momen cinta bersama kami di Jakarta Convention Center, Minggu 21 September nanti," ujarnya, mengutip keterangan resmi, Selasa (26/8/2025).

Andi Rianto juga mengungkapkan kegembirannya untuk menggarap konser istimewa ini bersama Yovie.

"Mengaransemen ulang karya-karya Yovie adalah sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar bagi saya. Saya ingin memastikan setiap lagu terasa segar namun tetap menjaga sentuhan romantisme khas Yovie yang telah menyentuh hati banyak orang," imbuhnya.

Menghitung hari menjelang konser, tiketnya juga disambut antusiasme para penggemar, dengan penjualan tiket fase pertama konser ini telah habis terjual (Sold Out) hanya dalam waktu 4 jam pada Jumat, 4 Juli 2025 di Guehadir.id.

Saat ini penjualan tiket telah masih pada fase kedua, yang bisa didapatkan di Guehadir.id dengan perincian harga berikt ini:

• Festival A (standing): Rp600.000

• Festival B (standing): Rp600.000

• Bronze: Rp750.000 (Sold Out)

• Silver: Rp1.500.000

• Gold: Rp2.500.000

• Platinum: Rp3.500.000

• Diamond: Rp5.000.000

Perlu diingat bahwa kategori Diamond, Platinum, dan Gold akan mendapatkan nomor kursi yang diberikan setelah pembayaran dikonfirmasi. Sementara, untuk kategori Silver dan Bronze bebas memilih tempat duduk.

Adapun, harga tiket tersebut juga belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, performing rights, dan convenience fee.