Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Ditaksir hingga Rp81 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Cincin pertunangan Taylor Swift dan Travis Kelce menjadi sorotan penggemar dan harganya ditaksir tidak main-main.

Di antara tayangan slide yang dibagikan oleh mega bintang musik dan tight end pemenang Super Bowl tersebut, yang menggambarkan momen pertunangan di taman yang dipenuhi bunga, terdapat foto close-up tangan Swift yang dihiasi berlian besar bertahtakan emas kuning 18 karat.

Dilansir dari hollywoodreporter, satu foto close-up cincin tersebut, yang kabarnya dirancang oleh Kindred Lubeck dari Artifex Fine Jewelry yang berbasis di New York, telah memicu spekulasi di media sosial tentang potongan, berat karat, dan lainnya.

Baca Juga Selamat! Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Tunangan

Tiga pakar perhiasan sepakat mengenai detailnya: Cincin Swift yang terbuat dari emas kuning 18 karat tampak memamerkan berlian antik berbentuk bantal memanjang dengan potongan brilian, dengan berat sekitar 10 karat dan dilengkapi dengan keempat cabang di kedua sudutnya serta bezel yang rendah.

Di bawah batu tengah, sisi-sisinya menampilkan desain yang mungkin menyertakan ukiran yang juga mempermanis nuansa vintage cincin dan dihiasi dengan berlian yang lebih kecil. Singkatnya, ini adalah cincin yang benar-benar romantis.

Taksiran harga

Untuk harga dari cincin tersebut, banyak spekulasi yang disampaikan oleh para ahli berlian.

Baca Juga Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Dilansir dari people, Ann Grimmett, VP pemasaran di Jared Jewelers, mengatakan bahwa ia memperkirakan berlian tersebut bisa berkisar antara 7 hingga 9 karat.

"Batu tengahnya tampak seperti potongan bantal tambang tua memanjang 7 hingga 9 karat dengan bingkai bezel, bertahtakan emas kuning 18 karat. Batu-batu sampingnya tampak seperti bulan sabit ditambah satu batu bulat kecil, yang membuatnya tampak lebih vintage," ujarnya, seraya menambahkan bahwa perkiraan harganya untuk berlian tersebut berada di kisaran $250.000-$500.000.

Sementara itu, Neil Dutta, Direktur Utama perusahaan perhiasan Angelic Diamonds, mengatakan, "Gaya yang terinspirasi dari barang antik ini sedang tren saat ini, dan pilihan emas kuning memberikan kesan hangat dan romantis pada cincin tersebut, sangat cocok untuknya."

Ia menambahkan bahwa nuansa "vintage" pada cincin tersebut juga cocok untuknya dan bukan pilihan yang umum bagi para selebritas. Pilihan terakhirnya untuk harga? $1,3 juta hingga $1,5 juta.

Namun, perkiraan harga tertinggi berasal dari perhiasan selebritas George Khalife, alias George the Jeweler. Ia yakin berlian itu bisa mendekati 20 karat dan harganya berkisar antara $3,5 hingga $5 juta.

"Cincin itu sepertinya punya sejarah yang panjang! Berlian Old Mine langka dan sulit didapat," ujarnya. "Itu artinya berlian itu terbentuk secara alami, dan dipotong dengan tangan, menggunakan teknik yang jarang kita lihat lagi! Keseluruhan tampilannya terasa sangat antik, yang menurut saya sangat cocok untuk Taylor."