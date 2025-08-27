Promo Kuliner Spesial Gajian Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki tanggal gajian, sejumlah tenant juga memberikan penawaran harga spesial gajian untuk kulineran.

Makanan harga spesial ini termasuk sushi dan bisa didapatkan dengan waktu terbatas saja.

Berikut deretan promo kulineran spesial gajian Agustus 2025

1. Suteki Sushi Payday Bento Chicken Teriyaki hanya Rp 25.000

Promo Suteki Sushi Payday hadir 26–28 Agustus 2025. Nikmati Bento Chicken Teriyaki cuma 25 Ribu di semua outlet Suteki. Dine in & take away!

Tanggal 26–28 Agustus 2025 waktunya treat yourself karena ada Promo Suteki Sushi Payday . Di periode spesial ini, kamu bisa nikmatin Bento Chicken Teriyaki favorit cuma Rp 25.000. Perfect banget buat yang lagi cari makan siang atau dinner enak, tapi budget tetap aman.

Dengan menu lengkap dan rasa authentic ala Jepang, Promo Suteki Sushi Payday jadi pilihan pas buat nemenin payday vibes kamu. Mau dine in bareng teman atau take away buat makan di rumah, semuanya bisa! Jadi jangan sampe kelewatan, karena promonya cuma 3 hari aja.



Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku pada tanggal 26–28 Agustus 2025.

Harga Rp25.000 berlaku khusus untuk menu Bento Chicken Teriyaki.

Promo berlaku untuk dine in dan take away di seluruh outlet Suteki.

Harga belum termasuk PB1 dan service charge.

Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

2. Chopstix Gajian Deals Minuman Favorit Hanya Rp 18Ribuan

Promo Chopstix Gajian Deals hadir 27–29 Agustus 2025! Nikmati Jus Strawberry, Sirsak, atau Green Lime & Pineapple mulai Rp 18Ribuan.

Gajian udah dateng? Saatnya manjain diri tanpa bikin dompet tipis! Buat kamu yang pengen minuman segar tapi tetap hemat, Promo Chopstix GAJIAN DEALS wajib banget kamu cobain.

Selama periode promo ini, kamu bisa dapetin juice segar pilihan hanya Rp18.000 aja! Pilihan rasanya juga nggak main-main — ada yang manis, ada yang asam segar, tinggal pilih sesuai selera kamu. Nih daftarnya:

Strawberry Juice – Manis segar, cocok buat nemenin makan atau nongkrong.

Sirsak Juice – Asam manisnya pas banget, segerin tenggorokan!

Green Lime & Pineapple – Perpaduan jeruk nipis dan nanas, seger dan nendang!

Tapi ada catatan nih, khusus kamu yang mampir ke Chopstix Plaza Senayan, varian yang tersedia cuma Green Lime & Pineapple dan tambahan spesial: Avocado Juice!

Yang penting, kamu cukup beli satu menu utama dulu, baru bisa nikmatin promo juice segar ini. Simple banget kan? Jadi jangan mikir lama, buruan ke Chopstix terdekat dan nikmati deal segar yang bikin hari makin cerah!

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku selama periode 27–29 Agustus 2025.

Harga Rp18.000 hanya berlaku jika melakukan pembelian 1 menu utama.

Harga promo belum termasuk pajak.

Tersedia pilihan varian juice:

Strawberry, Sirsak, dan Green Lime & Pineapple di outlet tertentu.

Khusus untuk Chopstix Plaza Senayan, hanya berlaku varian:

Green Lime & Pineapple dan Avocado Juice.

Promo berlaku selama persediaan masih ada.

3. Han Guksu Spesial Zodiak Virgo 2 Menu cuma Rp99.000

Promo Han Guksu Spesial Zodiak Virgo 2 menu Rp99.000 berlaku 23 Agustus – 22 September 2025 di seluruh outlet dine-in, nikmati Large Seafood Jjamppong dan Jjajangmyeon.

Promo Han Guksu Spesial Zodiak Virgo bikin makan bareng jadi lebih hemat. Chingu yang berzodiak Virgo bisa nikmati paket berdua hanya Rp99.000 dengan menu signature Large Seafood Jjamppong dan Jjajangmyeon.

Promo ini berlaku setiap hari, khusus dine-in di seluruh outlet Han Guksu. Jadi kalau kamu Virgo, wajib ajak bestie atau keluarga untuk cobain promo ini sebelum periodenya berakhir.

Detail Promo Han Guksu Spesial Zodiak Virgo 2 Menu cuma Rp99.000

Periode Promo

23 Agustus – 22 September 2025

Mekanisme Promo

• Paket makan berdua Rp99.000

• Menu: Large Seafood Jjamppong + Jjajangmyeon

• Berlaku untuk pelanggan berzodiak Virgo, dine-in

Lokasi Outlet

• Berlaku di seluruh outlet Han Guksu

Jangan sampai kelewatan, ajak temanmu yang Virgo dan nikmati menu Korea favorit dengan harga hemat!

Syarat & Ketentuan

Promo berlaku setiap hari.

Periode promo 23 Agustus – 22 September 2025.

Hanya berlaku dine-in.

Berlaku khusus pelanggan berzodiak Virgo.

Tidak dapat digabung dengan promo lain.

Berlaku di seluruh outlet Han Guksu.

Wajib follow dan tag Instagram @Han_guksu.id.

4. Wingstop Payday Deal 10 Ayam cuma Rp49 Ribuan

Promo Wingstop Payday Deal 10 ayam Rp49 ribuan berlaku hingga 2 September 2025 di outlet tertentu, nikmati 5 Crunchy Wings + 5 Boneless dengan 9 pilihan rasa.

Promo Wingstop Payday Deal kembali bikin gajian makin seru dengan paket ayam hemat penuh rasa. Hanya Rp49 ribuan, kamu bisa nikmatin 10 potong ayam terdiri dari 5 Crunchy Wings dan 5 Boneless dengan 9 pilihan rasa yang bisa dipilih sesuai selera.

Promo ini berlaku untuk dine-in, takeaway, maupun delivery order. Jadi, kamu bisa ajak circle kantor atau keluarga buat makan rame-rame tanpa bikin kantong bolong.

Detail Promo Wingstop Payday Deal 10 Ayam cuma Rp49 Ribuan

Periode Promo

Berlaku hingga 2 September 2025

Mekanisme Promo

• Paket 10 ayam: 5 Crunchy Wings + 5 Boneless

• Harga Rp49.091 (belum termasuk pajak)

• Tersedia 9 pilihan rasa

• Berlaku untuk dine-in, takeaway, dan delivery order

Lokasi Outlet

• Berlaku di outlet Wingstop tertentu sesuai ketentuan

Jangan sampai kelewatan, pesan promo Wingstop Payday Deal sekarang juga sebelum periodenya berakhir!

Syarat & Ketentuan

Promo berlaku hingga 2 September 2025.

Harga Rp49.091 belum termasuk pajak.

Berlaku untuk dine-in, takeaway, dan delivery order.

Berlaku di outlet tertentu.

5. Yoshinoya Payday Paket Japanese Curry Diskon 50%

Promo Yoshinoya Payday diskon 50% paket Japanese Curry dengan Scrambled Egg, Shrimp Cutlet & Ocha, berlaku 25 – 31 Agustus 2025 di outlet tertentu dine-in, takeaway & delivery.



Promo Yoshinoya Payday bikin akhir bulan makin hemat dengan menu khas Jepang. Selama periode promo, kamu bisa nikmati paket Japanese Curry with Scrambled Egg, Shrimp Cutlet, dan Ocha dengan harga Rp57.000 saja dari harga normal Rp115.000.

Caranya gampang, cukup beli 1 menu Beef Bowl, kamu langsung bisa tebus paket spesial ini dengan diskon 50%. Promo berlaku untuk dine-in, takeaway, maupun Yoshinoya Delivery, jadi bisa pilih cara paling nyaman sesuai kebutuhanmu.



Detail Promo Yoshinoya Payday Paket Japanese Curry Diskon 50%

Periode Promo

25 – 31 Agustus 2025

Mekanisme Promo

• Diskon 50% untuk paket Japanese Curry with Scrambled Egg + Shrimp Cutlet + Ocha

• Harga promo Rp57.000 (harga normal Rp115.000)

• Berlaku setiap pembelian 1 Beef Bowl

Lokasi Outlet

• Berlaku dine-in, takeaway, dan Yoshinoya Delivery

• Tidak berlaku di store Dufan & Bandara

Yuk, buruan ke Yoshinoya terdekat atau pesan delivery biar nggak kelewatan promo Payday spesial ini!

Syarat & Ketentuan

Promo berlaku 25 – 31 Agustus 2025.

Berlaku setiap pembelian 1 Beef Bowl.

Harga promo Rp57.000 (harga normal Rp115.000).

Berlaku dine-in, takeaway, dan Yoshinoya Delivery.

Tidak berlaku di store Dufan & Bandara.

Tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

Level pedas curry bisa diatur: mild, spicy, atau extra spicy.

Harga dapat berbeda di beberapa store tertentu.