Mengenal Psoriasis, Penyebab, Gejala dan Cara Penanganannya

Bisnis.com, JAKARTA - Psoriasis adalah suatu penyakit inflamasi sistematik yang terjadi, teruatama pada kulit yang bersifat kronis residif. Penyakit psioriasis ini tidak hanya dapat terjadi pada orang dewasa, namun semua umur juga berpotensi untuk mengalami penyakit ini.

Singkatnya, penyakit ini ditandai dengan gambaran klinik bervariasi berupa plak kemerahan yang ditutupi oleh sisik tebal putih seperti perak dan berbatas tegas.

Hingga saat ini, penyebab penyakit kulit psoriasis belum diketahui secara pasti. Namun, penyakit ini diduga terjadi akibat faktor keturunan (genetik) dan gangguan sistem kekebalan tubuh (autoimun). Sel darah putih (yang disebut limfosit T) yang harusnya mendeteksi dan melawan zat asing penyebab penyakit (mikroorganisme) justru menyerang sel-sel sehat.

Sehingga hal tersebut membuat tubuh bereaksi membuat sel-sel kulit baru lebih sering dari seharusnya. Reaksi tubuh menyebabkan penumpukan sel ekstra di atas kulit yang membuat kulit menebal, terasa keras, kering, dan seperti bersisik.

Meskipun penyebab utamanya belum diketahui, beberapa faktor pemicu berikut ini juga bisa memicu psoriasis:

Infeksi bakteri penyebab radang tenggorokan yang turut menyebabkan psoriasis gutata

Cedera kulit akibat paparan sinar matahari, gigitan serangga, atau luka gores

Obesitas

Kebiasaan merokok atau mengonsumsi alkohol

Stres yang tidak lekas ditangani

Perubahan hormon, terutama pada wanita yang sedang haid atau menjelang menopause

Gangguan sistem kekebalan tubuh akibat penyakit tertentu, misalnya HIV

Konsumsi jenis obat-obatan tertentu, contohnya obat untuk tekanan darah tinggi, anti radang, anti malaria, dan lithium

Perubahan cuaca ekstrem yang menghilangkan kelembapan alami kulit

Secara umum gejala psoriasis akan muncul dengan kondisi sebagai berikut:

1. Bagian kulit memerah yang terasa kering, tebal dan bersisik

2. Kuku yang menebal dan tekstur yang tidak merata

3. Gatal dan kadang rasa panas yang membuat tidak nyaman

4. Sendi-sendi yang membengkak dan kaku

5. Kulit kering yang bisa sampai pecah-pecah dan berdarah.

Terpaparnya penyakit Psoriasi dan munculnya gejala pada tubuh, bukanlah serta merta terjadi begitu saja, terdapat beberapa faktor penting yang melatarbelakangi terjadinya penyakit ini, diantaranya adalah:

1. Riwayat Keluarga

2. Stres

3. Obesitas

4. Trauma pada kulit

5. Merokok

6. Konsumsi alkohol

7. Infeksi bakteri/virus (streptokokus, HIV)

Dengan mengetahui faktor pemicu penyakit Poriasis hingga gejala yang muncul, diharapkan masyarakat bisa lebih waspada dan bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama jika luka semakin memburuk dan ada bintil di kulit yang disertai dengan demam, kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi atau bengkok. Karena hanya dengan demikian, proses penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

