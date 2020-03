Peluncuran Disney Plus di Eropa Batal Karena Kekhawatiran Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan hiburan global Disney membatalkan acara peluncuran layanan Disney Plus di Eropa karena kekhawatiran prospek perjalanan internasional berkaitan dengan virus corona.

Acara peluncuran dan konferensi pers Disney Plus di Benua Biru itu awalnya dijadwalkan bakal digelar selama dua hari, menjelang peluncuran layanan pada 24 Maret mendatang.

Namun demikian karena meningkatnya kekhawatiran akan virus corona, Disney mengatakan akan mengadakan konferensi pers eksekutuf Disney Plus melalui webcast yang dijadwalkan pada pekan depan.

“Kami menghargai pengertian kalian semua bahwa keputusan ini dibuat atas dasar kehati-hatian dan kepentingan semua orang yang terlibat,” kata Disney dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Variety, Rabu (4/3).

Langkah yang diambil Disney ini mengikuti sejumlah festival film internasional di Eropa yang telah dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya dengan kekhawatiran serupa.

Beberapa festival itu adalah Switzerland’s International Film Fstival and Forum on Human Rights (FIFDH) dan Think Cinema Laussane atau yang dikenal dengan Recontres 7e Art yang telah dibatalkan. Ada juga Greece Thessaloniki Documentary Festival yang pelaksanaannya harus ditunda.

Kendati begitu, ada beberapa acara di Eropa yang akan tetap berlangsung di tengah kekhawatiran virus corona baru ini misalnya Series Mania yang akan menggelar acara drama televisi internasional di Perancis akhir bulan ini.

Acara tersebut akan berlangsung pada 20-28 Maret di Kota Lille, Perancis. Series Mania mengatakan acara mereka tidak termasuk dalam kategori pertemuan di ruang terbatas yang dilarang oleh pemerintah setempat.