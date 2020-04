Ini Curhat Karl Urban Tentang Aktor Star Wars, Andrew Jack

Bisnis.com, JAKARTA - Andrew Jack, pelatih dialek dalam sejumlah film yang juga dikenal sebagai aktor Star Wars dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (31/3/2020) setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit St Peter, Chertsey, Inggris akibat terjangkit virus corona jenis baru atau Covid-19.

Tak lama setelah kabar duka itu tersebar, aktor kawakan asal Selandia Baru yang dikenal lewat film The Price of Milk dan Out of the Blue mengunggah foto Andrew di akun Instagramnya @karlurban sebagai bentuk penghormatan terakhirnya.

Lewat unggahan tersebut dia juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Andrew Jack telah berkolaborasi pada seri The Boys musim 2 mendatang di Amazon Prime Video.

"Andrew adalah aktor yang brilian dan salah satu pelatih dialek terbaik di dunia. Saya pertama kali bertemu dan bekerja dengan Andrew 20 tahun lalu di Lord of the Rings dan baru-baru ini kami telah bekerja bersama di @theboystv musim 2," tulis Karl Urban dalam unggahannya dikutip dari Metro pada Rabu (1/4/2020).

Kemudian dia juga menyebut Andrew adalah seorang pria yang memiliki kemurahan hati yang besar. Menurutnya pria 76 tahun itu sangat berbakat, profesional dan sangat senang diajak bekerja bersama.

Andrew yang telah menjadi pelatih dialek selama bertahun-tahun merupakan salah satu dari orang-orang yang punya peran penting dalam industri film dunia. Dia merupakan pelopor pelatih dialek dalam film dan diketahui banyak memberikan pendampingan serta pelatih kepada dialek muda.

‘Dia menyukai pekerjaannya dan lucu, menawan dan senang berada di sekitarnya. Dia adalah teman pertama dan klien kedua dan aku akan merindukan suara-suara konyol dan kencing bersamanya di set. Pembinaan dialek bukan hanya tentang aksen yang bagus, Anda perlu membuat aktor merasa aman dan percaya diri, " tutur Karl.