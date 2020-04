5 Terpopuler Lifestyle, Cara Membuat Dalgona Coffee dan Mencuci Masker Kain agar Bebas Kuman

Beberapa waktu terakhir, media sosial tengah diramaikan dengan tutorial pembuatan dalgona coffee.Sejumlah artis dan masyarakat pun berlomba-lomba mencoba berkreasi membuat minuman berbahan dasar kopi yang kini tengah viral tersebut.

Dalgona Coffee pertama kali populer di Korea Selatan. Kreasi ini seolah menjadi alternatif masyarakat yang ingin menikmati kopi dengan cara unik pada saat harus berada di rumah di tengah pandemi corona saat ini.

Britney Spears memutar salah satu lagunya yang paling ikonik untuk mempromosikan jarak sosial (social distancing) di tengah krisis kesehatan virus corona (COVID-19) yang sedang berlangsung.

Dikutip dari akun resmi instagramnya @britneyspears, dia berbagi ilustrasi tentang dirinya dari video musik 1998 “Baby One More Time” dari ilustrator Patricia Urrutia. Dalam gambar, animasi Spears mengangkat sebotol pembersih tangan Purell di sebelah kata-kata "My loneliness is saving me," alih-alih lirik asli lagu itu, "My loneliness is killing me."

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengimbau masyarakat memilah sampah rumah tangga yang berisi masker, hand sanitizer atau botol disinfektan. Dengan pemilahan maka sampah tidak akan membahayakan para pengangkut sampah maupun pemulung.

Novrizal Tahar Direktur Pengelolaan Sampah KLHK mengatakan bahwa KLHK sudah mengeluarkan surat edaran tentang pengelolaan limbah infeksius. Edaran menyebutkan soal limbah yang dipastikan relatif aman karena sudah terdapat penanganan.

Vaksin sangat penting untuk memerangi penyakit bagi individu maupun komunitas. Dalam rentang 2010-2015, WHO mencatat vaksin setidaknya mencegah 10 juta kematian di seluruh dunia.

Saat ini, sejumlah negara tengah mencari dan mengembangkan vaksin yang cocok untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Penggunaan masker kini telah diwajibkan oleh pemerintah bagi semua masyarakat yang akan keluar rumah karena wabah Covid-19.

Sesuai dengan imbauan CDC, masker yang disarankan untuk digunakan adalah jenis kain. Berbeda dengan masker bedah dan N95 yang sekali pakai, masker kain pun bisa digunakan berkali-kali asalkan dicuci dengan baik.

Baca berita lengkapnya di sini.