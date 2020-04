5 Terpopuler Lifestyle, Bolehkah Orang yang Terpapar Covid-19 Berpuasa? dan YouTube Gelar Festival Film 10 Hari Nonstop

Ramadhan, bulan yang dinanti-nantikan umat muslim telah tiba. Namun sayang, situasinya pada tahun ini berbeda karena masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan dengan pandemi virus corona.

Lantas apakah pasien dengan virus corona, orang dalam pengawasan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) tetap bisa menjalankan puasa di bulan Ramadhan ini?

Kurma tentu menjadi buah yang tak asing lagi di tanah air. Apalagi di bulan ramadan seperti saat ini.

Buah asal Arab Saudi itu banyak dikonsumsi selama ramadan. Selain rasanya manis, ternyata kurma juga memiliki beragam macam manfaat yang bagus untuk kesehatan.

Ketika para dokter mempelajari lebih lanjut tentang penyakit Covid-19 yang parah pada pasien, mereka menemukan adanya komplikasi misterius dan berpotensi mematikan dari pembekuan darah yang terjadi.

Dilansid Live Sciece, Senin (27/4) banyak dokter telah melaporkan bahwa mereka melihat pasien Covid-19 dengan darah beku, gumpalan seperti gel dalam darah yang dapat menyebabkan masalah serius seperti serangan jantung dan stroke.

Penyakit naiknya asam lambung ke kerongkongan atau Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) bisa disembuhkan, asalkan si penderita tidak stres.

Hal ini disampaikan dr. Kaka Renaldi, dokter spesialis penyakit dalam dari RS Islam Jakarta, saat melakukan siaran langsung di Instagram dr. Tompi, kemarin sore.

Kabar gembira bagi Anda para penikmat film. Pasalnya, Youtube akan menyelenggarakan festival film daring bertajuk We Are One: A Global Film Festival yang menggandeng 20 festival film dunia.

Dilansir dari Variety pada Selasa (28/4/2020) festival film daring itu akan berlangsung selama 10 hari mulai 29 Mei-7 Juni 2020 di laman https://youtube.com/weareone.

