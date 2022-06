Manfaat Minum Susu untuk Kesehatan Gigi

Bisnis.com, JAKARTA - Susu adalah sumber kalsium dan fosfor yang sangat baik, yang merupakan mineral yang digunakan tubuh untuk pemeliharaan tulang dan gigi.

Susu juga digunakan untuk kontraksi otot (termasuk detak jantung Anda) dan untuk pembekuan darah normal. Kalsium adalah mineral paling melimpah yang ditemukan dalam tubuh, dan 98% disimpan di kerangka kita, yang digunakan tubuh kita sebagai reservoir untuk remodeling tulang yang konstan sepanjang hidup kita.

Untuk kesehatan gigi yang baik, Anda perlu memastikan bahwa Anda mengonsumsi cukup kalsium setiap hari untuk mengisi kembali reservoir ini, karena inilah yang digunakan tubuh Anda untuk membuat email dan dentin.

Dokter gigi Dr Sunita De Zoysa menjelaskan bahwa susu kaya akan berbagai mineral yang membantu berkontribusi untuk kesehatan gigi yang baik. “Susu mengandung beberapa mineral, vitamin, dan protein yang bermanfaat, yang menjadikannya minuman yang fantastis untuk kesehatan dan gigi Anda,” katanya dilansir dari Livescience.

“Susu juga mengandung protein kasein yang membentuk lapisan pelindung pada permukaan gigi Anda, bertindak untuk melindungi dari pembusukan. Ini juga mengandung vitamin D, yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan Anda, serta membantu memperbaiki dentin yang rusak dan melawan penyakit gusi dengan membantu sistem kekebalan dan mengurangi peradangan gusi," paparnya.

Selain kaya akan kalsium, susu juga mengandung gula yang disebut laktosa (yang sebagian orang tidak dapat mencernanya). Jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur dan tanpa menyikat gigi, gula ini akan bertindak seperti gula lainnya dan berkontribusi pada perkembangan kerusakan gigi.

Bakteri di mulut kita menyukai gula, dan mereka menghasilkan asam yang melarutkan email dari waktu ke waktu, itulah sebabnya Anda disarankan untuk menyikat gigi tepat sebelum tidur.

Dr Tarun Nagpal, seorang dokter gigi yang mengulas Doctify, menjelaskan bahwa kalsium penting untuk pertumbuhan anak. “Susu sapi adalah sumber kalsium yang bagus, yang penting selama masa bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan gigi dan tulang Anda,” katanya.

“Ketika kita dewasa dan gigi kita terbentuk sepenuhnya, manfaat susu menjadi lebih dangkal, daripada kebutuhan.”

De Zoysa juga mengatakan bahwa susu bermanfaat sebagai minuman pelindung email jika dikonsumsi setelah makan.

“Salah satu hal terpenting tentang susu adalah membantu menetralkan serangan asam atau gula, jadi ini adalah minuman yang bermanfaat untuk diminum setelah makan atau ngemil,” katanya.

“Sebagai produk susu, ia juga merangsang produksi air liur, yang karena komposisinya, memiliki sifat antimikroba dan kemampuan menetralkan, dan membantu mencegah kerusakan gigi dan penyakit gusi.”

Selain susu sebagai sumber kalsium yang paling terkenal, banyak makanan mengandung mineral yang berlimpah. Beberapa, seperti alternatif daging dan susu bebas susu, diperkaya dengan kalsium; susu gandum dan santan adalah alternatif nabati yang baik untuk susu sapi.

Beberapa sumber kalsium bebas susu meliputi:

1. Ikan, terutama yang tulangnya juga dikonsumsi, merupakan sumber kalsium yang baik. Sarden (dengan tulang) mengandung 382mg per 100g, salmon memiliki 26mg per 100g dan mackerel memiliki 12mg per 100g.

2. Susu nabati sering diperkaya dengan kalsium karena digunakan sebagai pengganti susu. Susu almond tanpa pemanis mengandung 120mg kalsium per 100ml, susu oat 130mg per 100g, dan susu kedelai 101mg per 100g.

3. Sayuran – sayuran berdaun hijau kaya akan kalsium. 100g kangkung mengandung 254mg, daun bit memiliki 117mg per 100g dan brokoli memiliki 46mg per 100g.

4. Alternatif daging – tempe mengandung 111mg per 100g porsi, dan tahu sutra padat mengandung 36mg per 100g.

