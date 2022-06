Beyonce Rilis Lagu Baru Berjudul Break My Soul, dari album Renaissance

Bisnis.com, JAKARTA – Beyonce meramaikan malam penutupan akhir pekan Juneteenth lewat perilisan single terbarunya yang berjudul Break My Soul, sebuah lagu dansa berkilau pada Senin, (20/6/2022).

Single terbaru Beyonce yang dikemas dengan genre disco dance ala 90-an ini terinspirasi oleh single hit song milik Robin Schulz yang dirilis pada 1993, berjudul "Show Me Love."

Seperti judulnya, lirik yang termuat dalam lagu Break My Soul ini menggambarkan momen seseorang yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya dan kembali menjalani hidupnya persis seperti yang diinginkan.

“Now I just fell in love, and I just quit my job, I’m gonna find new drive,” bunyi sepenggal liriknya.

Lagu berdurasi 4 menit 38 detik ini merupakan persembahan pertama dari album Renaissance yang menjadi album ketujuh milik Beyonce.

Dilansir dari Variety, Selasa (21/6/2022), pola perilisan yang dilakukan saat merilis single Ini pernah dilakukan oleh Beyonce sebelumnya pada perilisan single Black Parade yang diluncurkan pada Juneteenth 2020 lalu.

Variety juga melaporkan bahwa album ini nantinya akan menyertakan beberapa lagu country. Beyonce juga dikabarkan akan kembali bekerja sama dengan Ryan Tedder, salah satu penulis lirik single hit miliknya berjudul “Halo” dan Raphael Saadiq.

Dalam wawancaranya bersama british Vogue, Beyonce menyampaikan komposisi single terbarunya yang dibalut dengan nuansa vokal yang dominan dan ketukan yang sengit hingga membuat siapa saja hendak berdansa.

"(Lagu ini memiliki) vokal yang melonjak, ketukan yang sengit serta musik yang membuat Anda bangkit, yang (dapat) mengalihkan pikiran Anda. musik yang akan menyatukan begitu banyak di lantai dansa dan membuat mereka jatuh cinta,” tutur Beyonce.

Dalam proses produksi single terbarunya ini, Beyonce bekerja sama dengan Terius Nash, Christopher Stewart, Shawn Carter alias Jay-Z, Allen George, Fred McFarlane, Adam Pigott, dan Freddie Ross.

Sebelumnya, jelang pengumuman "Renaissance" Beyoncé tampak mencoba menarik perhatian publik dengan menghapus semua gambar profilnya dari media sosial pada pekan lalu.

