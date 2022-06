Tiket Fan Meeting Cha Eun Woo ASTRO Dijual Mulai Rp700 Ribu

Bisnis.com, SOLO - Cha Eun Woo ASTRO akan menggelar jumpa fans atau fan meeting di Jakarta pada 23 Juli 2022.

Fan meeting bertajuk '2022 Just One 10 Minute - Starry Caravan' tersebut akan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan.

Promotor pun telah mengumumkan harga tiket fan meeting tersebut, yang bisa langsung dibeli penggemar melalui aplikasi tiket.com.

Baca Juga : Laris Manis, Cha Eun Woo Jadi Brand Ambassador Mister Potato di Asia Tenggara

Penjualan tiket ‘2022 Just One 10 Minute’ [Starry Caravan] in Jakarta akan dimulai pada 28 Juni pukul 20.00 WIB di @tiketcom.

Lumina Entertainment, selaku promotor, membagikan denah tempat duduk fan meeting di akun Instagramnya.

Adapun jenis tempat duduk yang ditawarkan yakni ada enam kategori dengan harga tiket termurah Retro Restricted Rp 700.000.

Baca Juga : 4 Drama yang Dibintangi Cha Eun Woo, Brand Ambassador MS Glow

Kemudian ada Retro Rp 1.200.000, Centrum Rp 1.800.000, Royal Tribune dan Royal Ground Rp 2.100.000, serta yang paling mahal Lumos Rp 2.700.000.

Demi menghindari hal yang tak diinginkan, promotor memastikan bahwa seluruh kategori akan diberi nomor tempat duduk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :