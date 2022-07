Box Office: Thor 4 Menggelegar dengan Penghasilan Global Rp4,52 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Film superhero terbaru besutan Marvel, Thor: Love and Thunder melaju lebih kencang di box office musim panas Amerika Serikat dengan penghasilan di pasar domestik US$143 juta pada minggu pertama penayangan. Sementara secara global pendapatan Thor 4 ini telah menembus US$302 juta.

Mengutip The Hollywood Reporter, Senin (11/7/2022), penghasilan Thor 4 di pasar domestik AS pada pekan pertama merupakan yang terbaik di antara seri Thor lainnya.

Penghasilan film yang dibintangi Chris Hemsworth ini sesuai dengan ekspektasi di Amerika Utara, di mana Thor 4 mencetak pembukaan terbaik ketiga dari era pandemi di belakang Spider-Man: No Way Home (US$260 juta) dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness (US$187,4 juta).

Baca Juga : Film Thor Love and Thunder, Ini 2 Senjata Ajaibnya

Thor: Love and Thunder juga sukses di luar negeri, menghasilkan US$159 juta dari box office internasional sehingga penghasilan dari penayangan awal secara global menembus US$302 juta atau setara Rp4,52 triliun.

Film ini merupakan sekuel langsung dari Thor: Ragnarok, keduanya disutradarai oleh Taika Waititi, dan merupakan entri keempat dalam franchise mandiri Thor. Film ini juga merupakan entri ke-29 dalam Marvel Cinematic Universe.

Sebagai catatan,Film Thor tidak pernah dikenal dengan penghasilan mega-opening. Sebelumnya Ragnarok bernasib baik dengan US$122,7 juta pada 2017. Sementara Thor pertama memulai debutnya dengan US$65,7 juta pada 2011, diikuti oleh US$85,7 juta untuk Thor: The Dark World pada 2013.

Baca Juga : Aktingnya Dipuji, Christian Bale Ungkap Kesulitannya Memerankan Gorr

Film ini menyatukan kembali Hemsworth dan Natalie Portman, sementara pendatang baru di seri Thor adalah Christian Bale. Para pemain juga termasuk Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi dan Russell Crowe.

Penjualan tiket bioskop tersebut adalah yang paling ramai sejak Covid-19 melanda. Selain Thor 4, box office juga diramaikan oleh Minions: The Rise of Gru, Top Gun: Maverick, Doctor Strange dan Jurassic World Dominion.

Perkiraan pendapatan box office domestik AS untuk akhir pekan 8-10 Juli diperkirakan mencapai US$235 juta, naik 98 persen dari tahun lalu ketika Black Widow dibuka dan, lebih signifikan, naik 92 persen dari 2019, beberapa bulan sebelum pandemi melanda.

Adapun Minions 2 berada di nomor dua box office di akhir pekan keduanya dengan US$45,6 juta dari total pasar domestik US$210,1 juta dan US$399,9. Pencapaian ini menjadikannya film keluar paling sukses sejak krisis Covid-19 melanda.

Top Gun: Maverick tetap berada di puncak tangga box office dengan US$15,5 juta dari total pasar domestik US$597,4 juta, alhasil hanya beberapa hari lagi untuk melampaui US$600 juta secara domestik dan US$1.183 miliar secara global.

Tak ketinggalan, film biografi Elvis Presley karya Baz Luhrmann, Elvis, memperoleh US$11 juta di dalam negeri akhir pekan lalu sehingga duduk di posisi empat box office. Film itu selesai penayangannya pada Minggu (10//7/2022) dengan total domestik US$91,2 juta dan US$155,1 juta secara global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :