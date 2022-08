Doa Khatam Quran Lengkap dengan Arti dan Keutamaannya

Bisnis.com, JAKARTA - Doa khatam Quran merupakan sebuah doa yang dibaca setelah selesai menyelesaikan pembacaan Al-quran 30 juz. Al-quran merupakan kitab suci umat Islam.

Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan sebuah amalan yang berpahala. Dalam Al-quran terdapat 30 juz.

Setelah menamatkan 30 juz tersebut, kita dianjurkan untuk membaca doa khatam Al Quran. Lalu, bagaimanakah bacaan doa setelah khatam Al-quran? Ini penjelasannya.

Doa Khatam Quran Lengkap

Bacaan doa khatam Quran lengkap biasanya tertulis pada halaman terakhir kitab suci Al-Quran. Adapun bacaan doa setelah khatam Quran yang bisa dibaca dan pelajari maknanya, seperti berikut.

أَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ, وَاجْعَلْهُ لِي إِمَاماً, وَنُوْراً, وَهُدًى وَرَحْمَةً, أَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيْتُ, وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ, وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آناَءَ

اللَّيْلِ, وَأَطْرَفَ النَّهَارِ , وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

"Allaahummarhamni bil quran. Waj'alhu lii imaama wa nuran wa hudan wa rohman. Allaahumma dzakkirnii minhu maa nasiitu wa 'allimnii minhu maa jahiltu warzuqnii tilawatahu aaa-allaili wa'atrofannahaar waj'alhu lii hujatan yaa rabbal 'aalamin."

Artinya:

"Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkan aku atas apa yang terlupakan darinya."

"Ajarilah aku atas apa yang belum tahu darinya. Berikanlah aku kemampuan membacanya sepanjang malam dan ujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembelaku, wahai Tuhan Semesta Alam".

Selain doa di atas ada juga bacaan untuk khatam quran memohon keridhoan dari Allah Swt. Berikut bacaannya.

"Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaika nawashina biyadika madhin fina hukmuka 'adlun fina qodhouka nasaluka bi kullismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min kholqika awista'tsarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an tak'alal qurana robi'a qolbi wa nuro shudurona wa jala a ahzanina wa dzahaba ghumuminaa wa saiqina wa qo-idina ilaika wa ila jannatika jannatin na'im wa darika daris salam ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was shiddiqqina wasy syuhadaai was shalihina birahmatika ya arhamar rahimina".

Artinya:

"Ya Allah ya Tuhan kami, kami semua hamba-Mu putra hamba-Mu laki laki dan hamba-Mu perempuan. Ya Allah kami memohon kepada-Mu, bertawasul dengan semua nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau gunakan untuk menyebut diri-Mu atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu. Engkau ajarkan kepada seorang dari hamba-Mu atau Engkau simpan dalam ilmu ghaib-Mu, jadikanlah Al-quran sebagai taman hati kami, cahaya dada kami, pengusir kesusahan dan kegundahan kami, penuntun kami pada-Mu dan pada surga-Mu, surga kenikmatan, pada rumah-Mu rumah keselamatan, beserta orang-orang yang Engkau berikan nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, para orang shaleh dengan rahmat-Mu, wahai Dzat Maha Pengasih."

Keutamaan Khatam Alquran

Bagi siapa saja yang menghatamkan Al-quran tentu akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan ini akan membuat jadi makin semangat dalam membaca Al-quran. Berikut ini merupakan keutamaan jika khatam Al-Quran.

1. Didoakan Oleh Malaikat

Orang yang menghatamkan Al-Quran akan didoakan oleh 60 ribu malaikat yang memohonkan ampunan. Jika seseorang mampu membaca 100 ayat semalam amalan kebaikan juga akan dicatat malam itu juga.

2. Amalan Yang disukai Allah Swt

Mengkhatamkan Al-Quran merupakan amalan yang disukai oleh Allah SWT. Tentu hal ini harus membuat umat islam bersemangat dalam membaca Al-Quran.

3. Syafaat di Hari Kiamat

Membaca al-quran dari awal sampai akhir akan memperoleh sifat kelak di hari kiamat. Semua orang pasti menginginkan hal tersebut untuk dirinya.

Itulah doa khatam Al-Qur'an yang bisa dibaca setelah selesai membaca al-quran dari awal sampai akhir. Doa tersebut menjadi pelengkap dari keutamaan membaca Al-Quran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :