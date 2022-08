Lisa Blackpink Raih Penghargaan Best K-Pop MTV VMA 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Lisa Blackpink kembali kejutkan jagat hiburan usai berhasil boyong piala MTV VMA 2022 sebagai Best K-Pop 2022 pada Minggu (28/8/2022) waktu setempat di New York.

Lisa mantap keluar sebagai pemenang setelah berhasil kalahkan pesaing besar lainnya yang masuk dalam nominasi kategori ini seperti BTS, TWICE, Stray Kids, hingga SEVENTEEN.

Wanita berdarah Thailand tersebut berhasil keluar sebagai pemenang kategori Best K-Pop untuk lagu single solonya yang sempat dirilis pada akhir tahun 2021 lalu, berjudul Lalisa.

“Best K-Pop Winner: Lalisa #LISA #VMAs,” cuit MTV VMA di akun twitter resminya, dikutip pada Senin (29/8/2022).

Kemenangan Lisa ini sontak mengejutkan banyak penggemarnya. Bahkan, saat namanya disebut Lisa sendiri juga terlihat terkejut.

Dengan mengenakan dress berwarna hitam, Lisa tampak berjalan menuju ke atas panggung sambil sesekali menutupi mulutnya lantaran terkejut.

Baca Juga : Blackpink dan PUBG Menangkan Best Metaverse Performance di MTV Video Music Awards 2022

Di atas panggung, Lisa juga terlihat sedikit canggung. Di beberapa detik pertama, dirinya tampak tersenyum tak percaya di tengah sorak sorai para tamu undangan.

Dalam pidato kemenangannya, dirinya kedapatan menyebut nama Teddy selaku produser rekaman YG Entertainment. Tak hanya itu, Lisa juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemarnya yakni Blink.

Disaat yang sama, Lisa juga mengucapkan terima kasih kepada rekan satu grupnya yakkni Jennie, Jisoo dan juga Rose yang turut hadir menjadi tamu undangan. Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rose hadir tampak kompak dengan mengenakan pakaian serba hitam.

Euforia kemenangan Lisa ini lantas menjadi perbincangan hangat di Twitter, tagar Lisa mentereng di trending topic Twitter yang banjir akan ucapan selamat. Salah satu ucapan selamat juga ditulis oleh Rolling Stone.

“#VMAS : ‘LALISA’ by Lisa of @BLACKPINK memenangkan kategori Best K-Pop. DIa adalah penyanyi solo K-Pop pertama dalam sejarah yang memenangkan VMA,” tulis Rolling Stone dalam akun Twitter resminya @RollingStone.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Blackpink Kpop mtv