Segera Menikah, Ini Profil Marshel Widianto dan Celine Evangelista 

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan selebritis, Marshel Widianto dan Celine Evangelista sering kali disebut sebagai pasangan settingan, tetapi semua anggapan itu terjawab ketika Marshel dan Celine memposting pas foto mereka di Instagram pada Senin (29/8/2022).

Hal tersebut dianggap sebagai tanda bahwa pasangan fenomenal ini akan menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan.

"Semoga ini jadi langkah tepat yang aku ambil. Minta doanya ya semua #MarCeline Soon @marshel_widianto" tulis Celine dalam postingan Instagramnya pada Senin (29/8/2022)

Lantas, bagaimana profil Marshel dan Celine?

Marshel Widianto

Marshel Widianto lahir pada 30 Mei 1996 di Jakarta Utara, Marshel sering kali menceritakan tentang bagaimana hidupnya yang tergolong kurang mampu saat masih kecil.

Namun, cerita masa kecilnya ini dimanfaatkan Marshell untuk materi Stand Up Comedy, yang akhirnya hal tersebut membuat titik balik hidup komika satu ini.

Perjalanan Stand Up Comedy Marshel dimulai saat bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Jakarta Utara hingga menjajal panggung Stand Up Comedy Academy di stasiun televisi.

Marshel juga sempat dikabarkan menjadi asisten dari Presiden atau Ketua Umum Stand Up Comedy Indonesia, Adjis Doaibu.

Kemudian Marshel juga pernah menjadi aktor dalam beberapa film Indonesia, yakni The Laundry Show (2019), Cek Toko Sebelah The Series (2019),Pergi Pagi Pulang Untung Reborn (2019), Julid oh Julid (2020) dan Joe, Clara & Rori (2021).

Dalam acara tv, Marshel juga menjajal beberapa program televisi seperti Tonight Show, OVJ, Okay Bos dan beberapa program televisi lainnya.

Selain itu, Marshel juga didapuk sebagai brand ambassador dari brand kecantikan hingga membawanya ke New York.

Celine Evangelista

Princessa Celine Evangelista Monica Maureen Richelle lahir di Roma, Italia pada tanggal 2 April 1992. Celine terkenal dengan aktingnya dalam beberapa film di Indonesia.

Film tersebut, yakni Bangku Kosong (2006), Enam (2007), Kutukan Suster Ngesot (2009), Misteri Hantu Selular (2011) dan Ruqyah : The Exorcism (2017). Celine juga sempat membintangi beberapa sinetron dan beberapa FTV di Indonesia.

Namun, dalam perjalanan cintanya, Celine mengalami dua kali hubungan yang kandas dalam dua pernihakahannya.

Pernikahan pertamanya bersama aktor sekaligus penyanyi runner-up di ajang Indonesia Idol 2006, Dearly Fave Sompie dan pernikahan keduanya dengan aktor tampan, Stefan William.

Sama seperti Marshel, Celine juga merupakan brand ambassador dari brand kecantikan Indonesia, MSGlow Beauty, serta Celine hingga saat ini masih menghiasai beberapa program televisi di Indonesia.

