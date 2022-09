Criminal, Kevin Costner Berburu Hacker Meresahkan di Bioskop Trans TV Malam Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Malam ini, bioskop Trans TV akan menampilkan film layar lebar Criminal pada pukul 21.30 WIB.

Criminal adalah film thriller aksi Amerika 2016 yang disutradarai oleh Ariel Vromen dan ditulis oleh Douglas Cook dan David Weisberg. Film ini tentang seorang narapidana yang ditanamkan dengan ingatan agen CIA yang sudah mati untuk menyelesaikan sebuah tugas.

Film ini dibintangi oleh Kevin Costner, Gary Oldman, dan Tommy Lee Jones, dalam kolaborasi kedua di antara ketiganya setelah film JFK tahun 1991. Film ini juga menampilkan Alice Eve, Gal Gadot, Michael Pitt, Jordi Moll, Antje Traue, Scott Adkins, Amaury Nolasco, dan Ryan Reynolds.

Baca Juga : Sinopsis Logan Lucky, Aksi Pencurian Channing Tatum di Bioskop Trans TV

Fotografi prinsipal dimulai pada 4 September 2014, di London. Film ini diproduksi oleh Campbell-Grobman Films dan Millennium Films dan dirilis pada 15 April 2016. Film ini secara umum menerima ulasan negatif dari para kritikus dan mengecewakan secara finansial, menghasilkan $38 juta dibandingkan anggarannya $31,5 juta.

Criminal meraup pendapatan $14,7 juta di Amerika Serikat dan Kanada, dan $ 24,1 juta di wilayah lain, dengan total $ 38,8 juta di seluruh dunia.

Di Amerika Serikat dan Kanada, film ini dirilis bersama The Jungle Book and Barbershop: The Next Cut, dan diproyeksikan kotor $9-12 juta dari 2.683 bioskop di akhir pekan pembukaannya. Film ini akhirnya meraup keuntungan hanya $5,8 juta pada akhir pekan pembukaannya, di bawah ekspektasi dan salah satu pembukaan rilis lebar terburuk dalam karir Costner, menempati posisi ke-6 di box office.

Baca Juga : Sinopsis The Invitation, Film Horor yang Kini Tayang di Bioskop

Film ini berkisah tentang agen CIA Bill Pope (Ryan Reynolds) meninggal saat bepergian ke lokasi rahasia untuk bertemu dengan seorang peretas yang dapat meluncurkan rudal sesuka hati.

Putus asa untuk menemukan keberadaannya, para pejabat beralih ke ahli bedah saraf eksperimental yang dapat mentransfer ingatan dari satu otak ke otak lainnya.

Kelinci percobaan untuk prosedur ini adalah Jerico Stewart (Kevin Costner), seorang terpidana mati yang kejam dan berbahaya.

Baca Juga : Film Sri Asih Siap Habiskan Dana Rp20 Miliar Siap Tayang di Bioskop

Sekarang berbakat dengan keterampilan dan pengetahuan Paus, Stewart harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan konspirasi internasional yang jahat.

Genre: Aksi, Misteri & Thriller

Bahasa Asli: Inggris

Sutradara: Ariel Vromen

Produser: J.C. Spink, Jake Weiner, Matthew O'Toole, Mark Gill, Christa Campbell

Penulis: Douglas Cook, David Weisberg

Tanggal Rilis (Bioskop): 15 Apr 2016 Lebar

Tanggal Rilis (Streaming): 26 Juli 2016

Box Office (Gross USA): $14.7M

Durasi: 1j 53m

Distributor: Lionsgate Films

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :